Apple annonce un badge « Made for iPhone Duo » dans l’App Store. Un repère pour distinguer les applications optimisées de celles qui fonctionnent simplement.

Avant de télécharger une application sur l’iPhone Duo, un nouveau détail de sa fiche App Store pourra faire la différence. Apple annonce le 22 octobre le badge « Made for iPhone Duo », destiné à identifier les versions optimisées pour son pliable. Les sélections dédiées aux applications et aux jeux arriveront avec le téléphone, le 23 octobre.

Ce petit marquage répond à une question très concrète avant un téléchargement, surtout payant : l’éditeur a-t-il adapté son application au pliable, ou fonctionne-t-elle simplement dans sa présentation habituelle ?

Compatible et optimisée, ce n’est pas le même affichage

Les anciennes applications ne deviennent pas inutilisables sur le Duo. Elles peuvent conserver une fenêtre entourée d’espace vide. Apple distingue ensuite deux étapes : les applications construites avec les outils d’iOS 27 occupent davantage de place, tandis que celles préparées avec le SDK iOS 27.1 ou ultérieur peuvent exploiter toute la surface disponible et déplacer certaines commandes verticalement.

Ces différences figurent dans les instructions destinées aux développeurs. Elles expliquent pourquoi deux logiciels ouverts sur le même téléphone peuvent donner des impressions très différentes. Agrandir une fenêtre et réorganiser les outils autour d’un document ne demandent pas le même travail d’interface.

Nous avions déjà détaillé les limites des applications non adaptées. Le badge apporte désormais un moyen de repérer les versions conçues pour dépasser ces limites, sans devoir interpréter seul les captures de chaque fiche.

Word et Outlook sont encore annoncés pour les prochaines semaines

Dans son annonce du 22 octobre, Apple montre plusieurs usages : Prime Video sépare la vidéo et les informations X-Ray lorsque le téléphone est partiellement plié ; Zoom exploite l’espace pour afficher à la fois le contenu partagé et les participants. Le constructeur prévoit aussi des adaptations de Word et Outlook dans les semaines suivantes.

Leur présence dans la liste d’Apple ne signifie donc pas que la nouvelle interface est déjà téléchargeable. Pour ces deux outils, les notes de version resteront plus utiles qu’un nom aperçu parmi les partenaires du lancement.

Le badge ne remplace pas la liste des fonctions

Le badge permet un premier tri entre les applications, pas une comparaison complète de leurs possibilités. Pour comparer deux logiciels de notes, par exemple, le plein écran est un premier critère. La possibilité de travailler sur deux documents, les modes disponibles une fois le téléphone plié ou les achats intégrés répondent à d’autres questions.

Avant de payer pour une application, le bon réflexe est donc de croiser badge, captures et notes de mise à jour. Cela évite de déduire d’une interface plus large une fonction de multitâche que l’éditeur n’annonce pas. À partir du lancement, la fiche App Store pourra servir de point de départ ; l’usage précis recherché restera le vrai critère de choix.