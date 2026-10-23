Android 17 permet enfin de verrouiller le mode avion sur les Pixel en bêta

La bêta QPR3 bloque les raccourcis réseau depuis l’écran verrouillé. Une protection utile, avec des limites à connaître en cas de vol.

Un téléphone volé peut perdre une partie de son intérêt pour son propriétaire dès qu’il cesse de communiquer. Sur Pixel, Android 17 QPR3 Beta 2 ajoute un obstacle à cette coupure : une option oblige à déverrouiller l’appareil avant de modifier les principaux raccourcis réseau. Le mode avion, le Wi-Fi, le Bluetooth et les données mobiles sont concernés.

Mishaal Rahman, chargé des échanges avec la communauté chez Google, a mis cette fonction en avant le 21 octobre. Elle appartient à la bêta sortie le 20 octobre, et non à une nouvelle version stable distribuée à tous les Pixel.

Quatre commandes réseau exigent le déverrouillage

Dans sa présentation accompagnée de captures, Android Authority détaille les quatre commandes concernées. L’utilisateur peut empêcher leur basculement depuis l’écran de verrouillage tant que l’appareil n’a pas été déverrouillé.

Le réglage se trouve dans Sécurité et confidentialité, puis Déverrouillage de l’appareil, ou dans les options de l’écran verrouillé. Son intitulé anglais est Lock Quick Settings connectivity ; la traduction et le chemin exact peuvent varier selon la langue de la version installée. Les autres raccourcis, notamment la lampe torche et la rotation automatique, restent utilisables.

Une protection supplémentaire, sans promesse contre tous les vols

Pour un propriétaire, le gain tient à une action précise : une personne ayant accès à l’écran verrouillé ne peut plus couper ces connexions en touchant simplement leurs raccourcis. Ce verrou supplémentaire ne règle pas la question d’une batterie vide, d’une zone sans couverture ou d’un téléphone isolé du réseau par un autre moyen.

Il faut donc le comprendre comme une protection des commandes, sans promesse de retrouver un appareil perdu. Il garde cependant un intérêt au quotidien : on peut laisser la lampe torche accessible tout en exigeant une authentification pour les réglages réseau.

Les notes officielles identifient la build DP11.261002.005. C’est cette branche qu’il faut vérifier avant de chercher le réglage. Les utilisateurs restés en version publique ne disposent pas encore d’une confirmation de diffusion stable de cette option : mieux vaut attendre celle-ci que rejoindre une préversion uniquement pour ajouter un verrou.