Galaxy Z Fold 7 et Flip 7 : un premier correctif arrive après One UI 9

Samsung distribue le correctif d’octobre aux pliables de 2025. Les nouvelles références internationales restent sous One UI 9 et Android 17.

Les Galaxy Z Fold 7 et Z Flip 7 ont déjà reçu Android 17 ; Samsung s’occupe maintenant de leur maintenance. Un nouveau correctif de sécurité est signalé depuis le 22 octobre sur les variantes internationales, avec les builds F966BXXSDCZJ1 et F766BXXSDCZJ1. Les deux pliables restent sous One UI 9.

Pas de nouvel écran d’accueil à découvrir cette fois. L’enjeu se situe dans les protections du système, celles qu’une grande mise à niveau ne dispense pas de maintenir ensuite.

Le numéro de build permet de repérer la nouvelle version

SamMobile rapporte une distribution internationale dès le départ, avec ces firmwares destinés aux variantes B. C’est un développement distinct du déploiement initial de One UI 9 sur les deux modèles, déjà traité sur Menow.

Pour vérifier que l’annonce vous concerne, comparez la référence de votre modèle et celle du logiciel proposé. La distribution internationale ne garantit pas une notification simultanée sur tous les appareils français : la configuration commerciale et le rythme du déploiement continuent de compter.

Un correctif utile même si rien ne change à l’écran

Le bulletin Samsung d’octobre 2026 rassemble des correctifs Android et des corrections propres au constructeur. Il mentionne notamment plusieurs vulnérabilités classées critiques dans la partie Google. Le bulletin décrit un ensemble de protections ; toutes les lignes ne correspondent pas nécessairement à un composant présent sur chaque Galaxy.

Samsung précise aussi que certains correctifs dépendant des fabricants de puces peuvent arriver dans un paquet ultérieur. Il serait donc excessif de présenter cette installation comme la disparition définitive de tout risque, ou d’attribuer à chacun des deux pliables l’ensemble des problèmes du bulletin.

Après l’installation, le repère à contrôler est le niveau de sécurité d’octobre et le numéro de build, pas une modification visuelle. Les informations disponibles n’établissent aucune nouveauté photo ou amélioration chiffrée d’autonomie. Pour un Fold 7 ou un Flip 7 déjà passé à One UI 9, l’intérêt de ce paquet est de poursuivre l’entretien du système sans attendre le prochain changement d’interface.