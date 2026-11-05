Xbox teste votre téléphone comme manette pour jouer sur la télé

Quand la manette manque, un iPhone ou un téléphone Android peut désormais afficher les commandes de certains jeux Xbox dans son navigateur. Microsoft teste cette solution depuis le 4 novembre sur les téléviseurs compatibles avec Xbox Cloud Gaming. Le jeu reste sur le grand écran.

Le téléviseur affiche le QR code, le téléphone affiche les boutons

Dans l’application Xbox de la TV, ouvrez Réglages → Compte et activez les fonctionnalités en aperçu si le réglage apparaît. Lancez ensuite un jeu sans manette physique connectée. Si l’option est disponible, scannez le QR code de la TV avec votre téléphone. Les commandes s’ouvrent dans le navigateur. Certains jeux disposent d’une disposition adaptée à leurs actions.

Si l’option manque, vérifiez d’abord l’application de la TV

Microsoft déploie le test dans les pays où Xbox Cloud Gaming est proposé. La compatibilité dépend toutefois du téléviseur, du téléphone et du jeu. Menow a notamment détaillé la fin de la prise en charge des TV Samsung de 2020. Un téléphone compatible ne suffit pas si l’application Xbox n’est plus disponible sur votre écran.

Microsoft teste aussi une autre fonction avec la Xbox Nano, une manette physique qui communique directement en Wi-Fi avec la session cloud. Cette seconde préversion est annoncée aux États-Unis. Le test qui nous intéresse ici se fait avec le téléphone et le QR code de la télé.

Source : Xbox Wire.

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