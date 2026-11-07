Xbox Series X et S : pourquoi votre jeu reste à 60 FPS sur une télé 120 Hz

Votre téléviseur accepte le 120 Hz, mais Fortnite reste à 60 images par seconde sur votre Xbox Series X ou Series S. Trois réglages peuvent expliquer l’écart : l’entrée HDMI du téléviseur, la fréquence de sortie de la console et le mode choisi dans le jeu. Le moyen le plus rapide de trouver le blocage est de les vérifier dans cet ordre.

Vérifiez ce que la Xbox détecte sur l’entrée HDMI

Sur la console, ouvrez Profil et système → Paramètres → Général → Options d’affichage et TV → Détails TV 4K. Cet écran vous dit quels modes sont reconnus pour la connexion actuelle. Un téléviseur peut accepter le 120 Hz sur certaines entrées seulement. Vérifiez dans sa notice quel port utiliser et s’il faut activer un format HDMI amélioré.

Si vous utilisez une barre de son avec entrée HDMI, un ampli ou une carte de capture entre la console et la télévision, branchez la Xbox directement au téléviseur le temps du diagnostic. Si le mode apparaît alors, cherchez du côté de l’appareil intermédiaire ou du câble. Microsoft détaille ces vérifications dans son guide de configuration du téléviseur.

Choisissez le 120 Hz sur la console, puis le 120 FPS dans le jeu

Dans les options d’affichage de la Xbox, choisissez 120 Hz dans la fréquence d’actualisation. Si le réglage manque en 4K, essayez en 1440p ou en 1080p selon les modes acceptés par votre écran. Ce test vous indique si le problème concerne le 120 Hz en général ou seulement une combinaison de résolution et de fréquence.

Il reste à ouvrir le jeu. Dans Fortnite, Epic indique d’activer le mode 120 FPS dans les paramètres vidéo. Les 120 Hz disent combien de fois l’écran peut se rafraîchir par seconde. Les 120 FPS disent combien d’images le jeu calcule. Une console qui envoie un signal à 120 Hz peut donc toujours afficher un jeu à 60 FPS. Si le jeu ne propose aucun mode supérieur à 60 FPS sur votre console, le réglage du téléviseur ne lèvera pas cette limite.

Si vous comparez les deux Xbox pour savoir quels compromis graphiques elles font, notre article sur le FSR 4 sur Series X et Series S explique un autre paramètre : la reconstruction de l’image.