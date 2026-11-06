FSR 4 sur Xbox Series X et Series S : pourquoi le même jeu pourrait être plus net sur l’une que sur l’autre

À 1440p, la version complète de FSR 4 prend 1,95 ms sur Xbox Series X et 5,20 ms sur Series S dans la même démonstration de Microsoft. Ce que le joueur pourrait remarquer, c’est qu’un studio dispose de plus de marge sur Series X pour privilégier la netteté tout en visant la même fluidité. Sur Series S, le modèle léger donne une autre option aux développeurs.

À résolution égale, la Series X garde plus de marge

Le FSR 4 reconstruit une image à partir d’un rendu calculé à une résolution inférieure. Le jeu peut ainsi économiser du temps sur le rendu de la scène, mais la reconstruction elle-même sollicite le GPU. Dans son exemple destiné aux studios, Microsoft a chronométré cette étape avec deux modèles, Lite et Full.

Sortie Series X Lite Series X Full Series S Lite Series S Full 1080p — — 1,90 ms 2,90 ms 1440p 1,29 ms 1,95 ms 3,40 ms 5,20 ms 4K 2,75 ms 3,86 ms — —

Les tirets indiquent les mesures que Microsoft ne fournit pas dans ce tableau. Les valeurs correspondent au temps de reconstruction sur le GPU. Elles ne donnent ni la cadence finale ni la résolution à laquelle la scène a été calculée.

Le 1440p est le point de comparaison direct. Sur Series S, passer de Full à Lite fait gagner 1,8 ms dans cet exemple. À 60 images par seconde, une image doit être produite toutes les 16,7 ms environ. Si le GPU est déjà proche de sa limite, cette marge peut compter. Si le jeu est surtout limité par le processeur, par exemple dans une scène avec beaucoup de personnages à gérer, alléger la reconstruction peut avoir peu d’effet sur la fluidité.

Ce que cela change entre les modes Qualité et Performance

Dans un mode Qualité à 30 i/s, le jeu dispose d’environ 33,3 ms par image. Un studio peut consacrer une partie de ce temps à la reconstruction ou l’investir ailleurs, dans l’éclairage par exemple. Dans un mode Performance à 60 i/s, la fenêtre est deux fois plus courte. Un modèle plus léger ou une résolution de rendu interne plus basse peut alors aider le studio à tenir sa cible.

Imaginez le même jeu annoncé en 1440p sur les deux Xbox. La résolution de sortie peut être identique, alors que l’image de départ et le modèle de reconstruction diffèrent. C’est sur les éléments fins en mouvement, comme des grillages ou de la végétation, qu’une comparaison du même passage aurait du sens. Le tableau de Microsoft mesure le coût du traitement. Pour juger la netteté, il faut voir le jeu tourner.

Ce qu’il faut chercher dans les notes de mise à jour

Repérez d’abord la console citée, puis le mode concerné et sa cadence cible. La mention « FSR 4 » seule ne dit pas si le studio l’utilise dans les deux modes ni si la résolution interne a changé. Comme nous l’expliquions dans notre premier article sur la Series S, l’intégration se fait jeu par jeu. AMD confirme que les modèles Lite et Full tournent sur les deux Xbox. C’est au studio de choisir comment les employer.