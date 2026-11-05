FSR 4 sur Xbox Series S : pourquoi le résultat dépendra de chaque jeu

Microsoft a ouvert AMD FSR 4 aux développeurs Xbox Series X et Series S le 4 novembre. L’outil aide les studios à reconstruire une image plus définie à partir d’un rendu interne moins lourd. Pour les joueurs, l’arrivée dans les outils Xbox n’ajoute aucune option générale à activer dans les réglages de la console.

Le kit de développement Xbox fournit un exemple d’intégration et deux variantes, Full et Lite. Un studio peut essayer plusieurs résolutions internes et mesurer le temps que la reconstruction prend sur la puce graphique. Ce temps vient s’ajouter au reste du travail du jeu, comme les ombres et les effets. Une implémentation peut donc viser une image plus nette, un autre équilibre de performance, ou plusieurs modes au choix.

Sur Series S, les millisecondes comptent

Dans l’exemple Microsoft, le modèle Full à 1440p coûte 5,2 ms sur Series S. À 60 images par seconde, le jeu dispose d’environ 16,7 ms pour produire une image complète. Ce chiffre donne un ordre de grandeur du compromis, dans l’exemple du constructeur. Le résultat d’un jeu commercial dépendra de son moteur et de la résolution à laquelle il calcule la scène.

Pour savoir si un jeu en profite, cherchez son nom dans les notes de mise à jour du studio et vérifiez la console ainsi que le mode concernés. Une mention de FSR 4 ne garantit pas un passage à 60 i/s. Les annonces parlent ici de reconstruction d’image.

Sources : documentation Xbox et tableau de mesures et AMD GPUOpen.