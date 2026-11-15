Xbox : GTA 6 mène les sorties du 17 au 20 novembre, voici les jeux qui l’accompagnent

GTA 6 sort le jeudi 19 novembre, mais le calendrier Xbox de la semaine s’ouvre dès le mardi 17 avec un simulateur de garde forestier et une aventure adaptée de Unicorn Academy. Les sorties les plus nombreuses arrivent le vendredi, entre jeux de réflexion et d’action à petit format. Voici comment s’y retrouver si vous jouez aussi sur PC ou sur une ancienne Xbox.

Le calendrier Xbox, du 17 au 20 novembre

Voici les titres datés dans le calendrier officiel Xbox Wire. La mention Xbox Play Anywhere concerne les achats numériques compatibles. Elle permet de retrouver le jeu sur console Xbox et PC Windows avec le même compte, ainsi que sa progression sur les appareils pris en charge.

Date Jeux Compatibilité à relever 17 novembre Ranger’s Path: National Park Simulator, Unicorn Academy: Island of Magic Play Anywhere pour Ranger’s Path, Smart Delivery pour Unicorn Academy 18 novembre Dark Rail, Vice: Magic City Mayhem Play Anywhere pour Dark Rail 19 novembre Grand Theft Auto VI, Time Machine: Hidden Objects GTA VI en natif sur Xbox Series X et S, Play Anywhere pour Time Machine 20 novembre Cats in Wonderland, Drill Drill Drill, Geo Book, ReactorX 4, Ritebound, Tanks Sweet Tanks Play Anywhere pour Cats in Wonderland, Geo Book et Ritebound

Trois jeux à repérer en dehors de GTA VI

Ranger’s Path propose de prendre en charge un parc et ses visiteurs. La patrouille alterne entre entretien des chemins, observation de la faune et intervention en cas de problème. Vice: Magic City Mayhem joue aussi la carte de la ville de fiction, mais dans une aventure rétro vue du dessus qui emprunte à Zelda. Cats in Wonderland mise sur la recherche d’objets et de chats dans des tableaux inspirés d’Alice. Ce sont trois points d’entrée pour des soirées très différentes.

Sur Xbox One, l’accès à GTA 6 passe par le cloud

Xbox annonce le streaming du jeu sur Xbox One et Xbox Series à partir de 7 h le 19 novembre en France métropolitaine, selon l’horaire de son communiqué américain. Il faut tenir compte des conditions d’accès au cloud et acheter le jeu. Notre guide dédié à GTA VI sur Xbox One détaille ce que permet cette option. Pour les autres jeux, fiez-vous à leur fiche française avant de payer. Leur présence dans le calendrier des sorties ne garantit pas leur arrivée au Game Pass.