Microsoft confirme GTA 6 sur Xbox One par le cloud dès le 19 novembre. Achat du jeu, qualité d’image et accès au service : les différences à connaître.

GTA 6 : votre Xbox One pourra y jouer, mais elle ne fera pas tourner le jeu

GTA 6 sera accessible sur Xbox One le 19 novembre. Microsoft l’a annoncé ce 10 novembre, alors que le jeu reste développé pour PS5 et Xbox Series X|S. La différence tient en un mot : le cloud. Votre ancienne console affichera une partie exécutée à distance, sans devenir capable de faire tourner le jeu elle-même.

L’annonce intéresse ceux qui ont conservé leur Xbox One. Elle ne signifie toutefois ni que GTA 6 sera offert avec un abonnement, ni qu’une édition Xbox One arrivera en magasin.

Une Xbox One sert d’écran et de commandes

Dans son annonce officielle, Microsoft confirme un accès par Xbox Cloud Gaming sur Xbox One et Xbox Series X|S. Le début est fixé au 19 novembre à 7 heures en France métropolitaine, correspondant à 1 heure du matin sur la côte est américaine.

Sur Xbox One, les images arrivent par Internet et vos commandes repartent vers les serveurs. Il ne s’agit donc pas d’installer une version allégée sur le disque dur. Une connexion reste indispensable pendant la partie, pas uniquement au moment de télécharger ou de vérifier une licence.

Le bénéfice est concret : conserver sa console. La contrepartie l’est aussi : la réactivité et la netteté dépendent du chemin parcouru par ce flux. Un débit élevé ne suffit pas à garantir une partie agréable si la connexion subit des coupures ou une forte latence.

Le cloud utilisera les réglages graphiques de la Series S

Microsoft précise que GTA 6 diffusé par son service emploiera les réglages graphiques Xbox Series S. Ne vous attendez donc pas à retrouver automatiquement le rendu d’une Series X parce que l’écran du salon est en 4K.

Les Series X et Series S pourront, elles, exécuter le jeu localement. Pour leur propriétaire, le cloud sera une possibilité supplémentaire ; sur Xbox One, c’est la solution annoncée pour accéder au titre.

Le communiqué ne donne pas de fréquence d’images garantie pour cette diffusion. Il ne permet pas non plus d’annoncer une version PC : les appareils cités pour GTA 6 sont ici les consoles Xbox.

Posséder le jeu ne règle pas toute la question de l’accès

GTA 6 devra être acheté séparément. Microsoft évoque également, à partir du 11 novembre, l’achat de temps de jeu cloud sans abonnement Game Pass dans les marchés compatibles. L’annonce ne détaille ni les tarifs ni une liste spécifique des pays pour cette nouvelle formule.

Pour un lecteur français, il faut donc vérifier l’offre réellement proposée sur son compte, sa région et sa console avant de payer. La page officielle des régions Xbox reste le point de référence pour la disponibilité des services. Un accès au cloud et l’achat du jeu sont deux dépenses ou conditions distinctes.

Cette annonce ouvre une porte aux Xbox One. Elle ne supprime ni le coût du jeu, ni les conditions du service, ni les contraintes d’une connexion stable.

Image : Rockstar Games.