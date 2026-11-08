Xbox Game Pass Essential : huit classiques arrivent sans passer à Ultimate

Banjo-Kazooie, Perfect Dark, Viva Piñata : huit classiques rejoindront le Xbox Game Pass Essential le 15 novembre. Microsoft élargit ainsi le catalogue de cette formule sans demander de passer à Ultimate pour accéder à ces jeux. Il s’agit d’anciens titres ajoutés à un palier d’abonnement, pas de huit jeux inédits.

L’intérêt dépend surtout de l’appareil sur lequel vous comptez jouer. L’annonce distingue le cloud, la console et le PC : un seul des huit jeux mentionne une version PC dans cette nouvelle sélection. Voici la liste pour éviter de préparer une installation qui ne correspond pas à son support.

Les huit jeux annoncés pour le 15 novembre

Le programme officiel publié par Xbox le 3 novembre donne les supports suivants pour leur arrivée dans Essential :

Jeu Accès annoncé avec Essential Banjo-Kazooie Cloud et console Banjo-Tooie Cloud et console Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts Cloud et console Gears of War: Judgment Cloud et console Halo: Spartan Assault Cloud, console et PC Perfect Dark Cloud et console Viva Piñata Cloud et console Viva Piñata: Trouble in Paradise Cloud et console

Pour Halo: Spartan Assault, la présence du PC est donc explicite. Pour les sept autres, l’annonce ne promet pas une installation Windows incluse : jouer à une version console par le cloud et télécharger une version PC restent deux usages différents. Le fait de consulter le catalogue depuis un ordinateur ne transforme pas un titre console en jeu PC natif.

Trois Banjo, mais pas trois fois la même aventure

Pour retrouver l’esprit du jeu de plateformes en trois dimensions, Banjo-Kazooie est le point de départ naturel : l’ours et son oiseau affrontent la sorcière Gruntilda. Banjo-Tooie prolonge la formule avec des mondes plus vastes, davantage de mouvements et des personnages que l’on peut contrôler séparément.

Nuts & Bolts change de direction. Les défis reposent sur des véhicules personnalisables, plutôt que sur une simple répétition de la collecte et des sauts. Si votre souvenir de Banjo se limite à la Nintendo 64, ce troisième titre est donc à choisir pour sa différence. Ces caractéristiques figurent dans la présentation officielle des classiques de Rare.

Perfect Dark pour l’action, Viva Piñata pour construire son jardin

Perfect Dark met en scène l’agente Joanna Dark dans un jeu de tir mêlant infiltration et conspiration extraterrestre. C’est le classique qui figure ici : le nom ne désigne pas l’annonce d’un nouvel épisode.

Viva Piñata demande plutôt de cultiver un jardin et d’y attirer des créatures. Sa suite, Trouble in Paradise, ajoute notamment des espèces ainsi que des régions désertiques et arctiques où les capturer. C’est une autre porte d’entrée dans cette sélection, loin des affrontements de Gears ou de Halo. L’apparence colorée ne signifie pas que tous les jeux de la liste s’adressent au même public : vérifiez la classification de celui que vous voulez lancer avec un enfant.

Ce qu’il faut vérifier avant de changer d’abonnement

Si vous avez déjà Essential, ces ajouts constituent d’abord huit possibilités supplémentaires dans votre formule, à partir de la date annoncée. Si vous envisagez de quitter une offre supérieure, raisonnez sur l’ensemble des jeux et fonctions que vous utilisez : cette liste ne signifie pas que tous les avantages d’Ultimate deviennent accessibles dans Essential.

Le bon contrôle, le 15 novembre, sera d’ouvrir la fiche du jeu avec le compte abonné, puis de vérifier l’accès proposé sur l’appareil choisi. Cherchez bien le bouton correspondant à votre usage, installation ou jeu en streaming, avant de lancer un achat séparé. Microsoft annonce une date, mais ne précise pas dans ce programme une heure de disponibilité française pour chacun des huit titres.

Ces ajouts au palier Essential sont distincts des sorties Xbox prévues du 9 au 13 novembre, qui réunissent nouveautés à acheter et jeux annoncés dans différentes formules Game Pass.