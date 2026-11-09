Six arrivées du 10 au 12 novembre et huit classiques dans Essential le 15 : le tableau pour savoir à quoi votre formule donne accès.

Xbox Game Pass : 14 jeux arrivent cette semaine, mais votre abonnement ne donne pas accès à tous

Quatorze jeux enrichissent le programme du Xbox Game Pass entre le 10 et le 15 novembre. Mais cette addition rassemble deux mouvements différents : six arrivées pendant la semaine et huit classiques qui rejoignent Essential dimanche. Un abonnement Essential ne donne donc pas accès à tous les jeux cités dans la même liste.

Pour organiser vos téléchargements, la question utile est double : votre formule inclut-elle le jeu, et sur quel appareil pouvez-vous y jouer ?

Les six arrivées du mardi au jeudi

Le programme officiel Xbox distingue les jeux disponibles dès leur lancement et ceux accessibles aussi avec Premium. Les noms des abonnements sont conservés pour éviter toute confusion avec votre facture.

Date Jeu Formules annoncées Appareils et accès 10 novembre Football Manager 27 Console Ultimate, PC Game Pass Xbox Series X|S, PC, cloud 10 novembre Tanuki: Pon’s Summer Ultimate, PC Game Pass Console, PC, cloud 10 novembre Warhammer Survivors Ultimate, PC Game Pass Xbox Series X|S, PC, cloud ; optimisé pour PC portables de jeu compatibles 11 novembre Hope in the City Ultimate, PC Game Pass Xbox Series X|S, PC, cloud 11 novembre Thronefall Ultimate, Premium, PC Game Pass Xbox Series X|S, PC, cloud ; optimisé pour PC portables de jeu compatibles 12 novembre John Carpenter’s Toxic Commando Ultimate, Premium, PC Game Pass Xbox Series X|S, PC, cloud

La présence de « PC » dans la ligne d’un jeu ne transforme pas PC Game Pass en abonnement pour console. De même, une fiche mentionnant le cloud doit être lue avec les possibilités de votre formule, de votre appareil et de votre pays.

Dimanche, Essential reçoit huit classiques

Le 15 novembre, pour les 25 ans de Xbox, le catalogue Essential ajoute les jeux suivants en console et dans le cloud :

Banjo-Kazooie ;

Banjo-Tooie ;

Banjo-Kazooie: Nuts & Bolts ;

Gears of War: Judgment ;

Halo: Spartan Assault ;

Perfect Dark ;

Viva Piñata ;

Viva Piñata: Trouble in Paradise.

Halo: Spartan Assault est également annoncé sur PC. Le programme ne promet pas une version PC des sept autres classiques dans cette vague. Leur arrivée dans Essential ne signifie pas non plus qu’ils viennent tous de sortir : il s’agit d’un élargissement de cette formule.

Nous avons déjà présenté cette sélection rétro et sa date d’accès. Le tableau ci-dessus la replace dans la même semaine que les nouveautés pour éviter de payer une formule plus chère sur la foi du seul total de quatorze jeux.

Le bon repère avant de lancer une installation

Si vous restez sur Essential, retenez d’abord le rendez-vous du dimanche. Pour les quatre arrivées de lancement du mardi et du mercredi, regardez Ultimate ou PC Game Pass selon votre matériel. Premium figure sur les lignes de Thronefall et Toxic Commando, pas sur les quatre autres nouveautés.

Enfin, le marquage « optimisé pour les PC portables de jeu » concerne des machines compatibles : ce n’est pas une annonce de version Nintendo Switch. Et un jeu disponible dans le catalogue reste lié aux conditions de votre abonnement ; l’installation ne vaut pas achat définitif.