Xbox Cloud Gaming : votre téléphone peut servir de manette sur certaines TV

Xbox teste des commandes dans le navigateur d’un iPhone ou d’un téléphone Android pour jouer dans le cloud sur un téléviseur compatible.

Pas de manette sous la main ? Xbox commence à tester une solution sur les téléviseurs compatibles avec Xbox Cloud Gaming : le téléphone affiche les commandes du jeu dans son navigateur. L’image reste sur le grand écran, tandis que l’iPhone ou le téléphone Android sert à jouer.

Microsoft a annoncé le déploiement de cet aperçu le 4 novembre dans les pays où son service de jeu en streaming est proposé. Les modèles compatibles et les jeux pris en charge peuvent évoluer pendant le test. Le point de départ, pour le lecteur français, est donc l’application Xbox de son téléviseur.

Le réglage à chercher sur le téléviseur

Dans l’application Xbox du téléviseur, ouvrez Réglages > Compte et activez les fonctionnalités en aperçu si le réglage est proposé. Lancez un jeu de Xbox Cloud Gaming sans manette physique connectée. Lorsque l’option apparaît, choisissez d’utiliser le téléphone et scannez le QR code affiché sur la TV.

Les commandes s’ouvrent dans le navigateur mobile, ce qui évite de devoir installer une application dédiée pour cette fonction. Certains jeux pourront proposer des touches adaptées à leur façon de jouer. Xbox présente l’option comme un moyen de se dépanner quand une manette est hors de portée. Voir l’annonce et les conditions de l’aperçu.

La manette Nano suit un autre calendrier

Dans le même billet, Microsoft annonce un test de connexion Wi-Fi directe pour la Xbox Nano. Le signal de cette manette rejoint directement le serveur de jeu, avec pour objectif de réduire le temps de réponse. Cet essai est réservé aux États-Unis à ce stade. Le test de commande depuis le navigateur d’un téléphone suit une diffusion distincte. Notre article sur le fonctionnement de la Xbox Nano.

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