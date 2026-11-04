Une fonction encore privée pourrait relier la manette directement aux serveurs Xbox. Elle s’ajoute à un format compact dont les premiers essais précisent les compromis.

Xbox Nano : une connexion Wi-Fi directe au cloud est en test sur la petite manette

Microsoft teste une connexion Wi-Fi directe entre la Xbox Nano et Xbox Cloud Gaming, selon les informations publiées le 3 novembre par Tom Warren pour The Verge. Ce mode pourrait raccourcir le trajet des commandes, mais il n’est pas encore ouvert à tous les acheteurs de la petite manette.

Ce détail change le rôle du périphérique. Dans le fonctionnement envisagé, les commandes ne passent plus d’abord par l’appareil qui affiche le jeu avant de rejoindre les serveurs. La manette utilise sa propre connexion réseau.

Un trajet plus court pour les commandes

Le principe rappelle celui de la manette Stadia de Google : raccourcir le chemin parcouru par un appui pour réduire la latence. Il ne supprime pas le délai lié au calcul du jeu, à l’encodage de l’image ou à sa réception sur l’écran. Une connexion directe ne transforme donc pas, à elle seule, n’importe quelle liaison Internet en installation idéale pour le cloud gaming.

D’après The Verge, l’association Wi-Fi utilise l’application mobile Xbox. Le journaliste décrit un test privé sur le nouveau site Xbox Cloud Gaming, et non une option déjà ouverte à tous sur les téléviseurs et navigateurs. Aucun gain chiffré publiquement vérifié ne permet encore de comparer les deux modes.

Une manette compacte avec des concessions matérielles

Le même jour, le média espagnol Hobby Consolas a publié son essai du périphérique. Son constat souligne l’intérêt du petit format pour le transport, mais aussi les différences avec une manette Xbox classique : pas de vibrations ni de prise casque jack, une batterie intégrée rechargeable par USB-C et des commandes de taille réduite.

Cette réduction concerne aussi la prise en main. Le testeur relève une posture un peu plus contrainte pour des mains de taille habituelle. Cela compte davantage pour une longue session que pour une partie occasionnelle.