Xbox Cloud Gaming sans Game Pass : à quoi peut-on vraiment jouer gratuitement en France ?

Le Xbox Cloud Gaming gratuit avec publicité figure désormais sur le site français de Microsoft. L’idée est de lancer un jeu à distance, sans télécharger sa version complète et sans payer un abonnement pour le streaming gratuit. Encore faut-il que votre compte ait accès à cette formule et que le jeu soit éligible.

Gratuit pour le streaming, selon le jeu choisi

Il faut distinguer l’accès au cloud du droit de jouer au titre. Sur sa page française, Xbox explique que ce droit peut venir d’un achat, d’un abonnement éligible ou d’un accès gratuit pour certains titres. La présence d’un jeu dans votre bibliothèque ne garantit donc pas qu’il soit disponible dans le cloud. À l’inverse, certains jeux gratuits peuvent être jouables sans achat.

Le test à faire avec votre compte Microsoft

Ouvrez Xbox Cloud Gaming sur un navigateur compatible, connectez-vous et cherchez le jeu qui vous intéresse. Regardez les options sur sa fiche. Si l’accès gratuit avec publicité est proposé, vous pouvez essayer de lancer la session. Si la page demande un achat ou un abonnement, vérifiez d’abord si un autre jeu éligible affiche l’option. Cela permet de distinguer une restriction sur le titre d’un accès gratuit encore indisponible pour votre compte.

La page française prévoit des limites de session, sans afficher de durée précise. Pour une partie avec des amis, mieux vaut vérifier la durée indiquée à l’écran avant de rejoindre le groupe.

À quoi sert encore le temps de jeu payant ?

Microsoft distingue le streaming financé par la publicité et le temps de jeu sans publicité. C’est ce dernier que Menow a détaillé dans son article sur les heures de cloud sans Game Pass. Pour tester le service sur un téléphone ou un PC, commencez par vérifier l’option gratuite sur le jeu voulu. Vous saurez alors si le paiement résout un besoin réel, comme éviter les publicités, ou si le titre lui-même doit encore être acheté.

Fortnite est un premier test concret

Cherchez Fortnite dans le catalogue cloud depuis le navigateur de votre téléphone ou de votre ordinateur. La présence de sa fiche vous donne un point de départ pour tester votre compte, mais la disponibilité d’un autre jeu doit être vérifiée séparément. Sur téléphone, contrôlez aussi si la fiche indique des commandes tactiles. Sinon, prévoyez une manette compatible. Pour une première partie, testez sur votre Wi-Fi habituel : des coupures ou des commandes qui répondent en retard comptent davantage que le débit théorique de votre forfait.