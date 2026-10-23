Xbox teste le cloud à l’heure sans Game Pass, mais les jeux restent à part

Microsoft expérimente des packs de temps de jeu pour les Insiders. Ils donnent accès au streaming, sans ouvrir automatiquement un catalogue de jeux.

Xbox expérimente un accès au cloud payé en heures, sans abonnement Game Pass. Le test a commencé le 21 octobre auprès des Insiders éligibles. Microsoft vend ici du temps de streaming : l’accès aux jeux reste une condition séparée, avec un achat compatible ou certains titres gratuits pris en charge.

La formule intéressera surtout les joueurs qui veulent retrouver ponctuellement un titre qu’ils possèdent déjà. Pour quelqu’un qui cherche avant tout un catalogue à explorer, il faut examiner deux dépenses : le droit de jouer au titre choisi et les heures utilisées pour le diffuser à distance. Le mot « sans abonnement » ne suffit pas à départager ces besoins.

Des packs de 10, 25 et 50 heures, sans publicité

Dans son annonce officielle, Microsoft présente des packs de 10, 25 et 50 heures. Le temps reste disponible jusqu’à son utilisation. Le service associé est annoncé sans publicité, avec des files d’attente plus courtes et un streaming de qualité élevée, sans que cela garantisse un délai nul ou un débit identique sur toutes les connexions.

Les prix de lancement affichés dans cette annonce sont de 3,99, 7,99 et 11,99 dollars. Ce sont les montants du billet américain, pas des tarifs français en euros. La disponibilité, les options d’achat et les fonctions peuvent varier selon le marché, l’appareil, le compte et le groupe de test.

Les heures achetées ne donnent pas accès au catalogue Game Pass

Microsoft précise que l’accès demande l’achat d’un jeu jouable dans le cloud, ou l’accès à certains titres gratuits compatibles. Posséder un jeu dans n’importe quelle boutique ne suffit donc pas à conclure qu’il fonctionnera dans ce système. Avant d’acheter du temps, consultez aussi la sélection officielle des jeux à acheter et diffuser, puis vérifiez le titre, la licence et l’appareil utilisé.

Le calcul pour un joueur occasionnel est assez différent de celui d’un abonnement : combien de sessions envisage-t-il, et dispose-t-il déjà du jeu ? Acheter des heures peut répondre à un besoin ponctuel, par exemple lors d’un déplacement. Pour multiplier les découvertes, le coût des jeux doit être ajouté au temps de streaming. Aucun de ces usages ne permet de déclarer la formule systématiquement moins chère.

Le test vise les Insiders qui n’ont pas d’abonnement Game Pass actif. Microsoft évoque une ouverture plus large en novembre, sans fournir dans ce billet un calendrier français détaillé. La formule mérite donc d’être suivie pour son modèle de paiement ; elle ne doit pas encore être présentée comme une nouvelle offre française accessible à tous.