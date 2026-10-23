BioWare annonce sa fermeture : le prochain Mass Effect s’arrête aussi

Le communiqué ne prévoit pas le retrait des jeux déjà commercialisés. Voici ce que la fermeture signifie pour le projet et pour le catalogue existant.

BioWare ferme, et le prochain Mass Effect s’arrête avec lui. Le studio l’a confirmé dans son communiqué du 21 octobre : le projet était encore dans une phase précoce de développement. Il n’est plus question d’attendre un nouveau calendrier pour cette production, mais de prendre acte de son arrêt.

Dans son message officiel, l’équipe remercie les joueurs et les personnes qui ont construit ses univers. Aucun studio repreneur ni nouvelle date ne sont annoncés pour poursuivre ce Mass Effect. Les anciennes présentations du projet ne peuvent donc plus être lues comme une promesse de sortie.

La fermeture n’annonce pas le retrait des jeux déjà sortis

Deux informations sont établies : la fermeture du studio et la fin du développement du prochain Mass Effect. En revanche, le communiqué ne détaille pas le calendrier opérationnel de fermeture ni les éventuels changements concernant les jeux déjà commercialisés.

Il serait donc erroné d’en déduire que votre exemplaire de Mass Effect Legendary Edition va cesser de fonctionner, que tous les anciens jeux seront retirés des boutiques ou que leurs services en ligne vont fermer à une date déterminée. Ces décisions auraient besoin d’annonces propres. La disparition d’une équipe de développement ne renseigne pas, à elle seule, sur chaque contrat de distribution ou chaque service technique.

Mass Effect et Dragon Age ont construit l’attachement au studio

Le studio rappelle lui-même plusieurs des séries qui ont marqué son histoire, de Baldur’s Gate à Dragon Age en passant par Star Wars: Knights of the Old Republic et Mass Effect. Ce catalogue explique l’ampleur de la réaction : BioWare a longtemps représenté une certaine manière de construire des aventures autour de personnages, de dialogues et de choix.

PC Gamer replace la fermeture dans une restructuration plus large d’Electronic Arts. Le média rapporte environ 400 suppressions de postes à l’échelle du groupe, en s’appuyant sur Bloomberg. Ce total ne doit pas être présenté comme l’effectif licencié chez BioWare uniquement.

Pour les amateurs de la saga spatiale, la conséquence immédiate est claire : les informations et vidéos de présentation du prochain épisode décrivent désormais un projet dont le développement est arrêté. Elles ne doivent plus être utilisées comme la preuve d’une sortie à venir. Quant à un éventuel retour futur de Mass Effect sous une autre forme, le communiqué actuel n’en annonce aucun.