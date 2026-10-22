GTA 6 : une version TV du trailer montre des plans plus longs et retire certains passages

Un enregistrement de la publicité diffusée sur NBC révèle un montage alternatif. Les différences concernent la bande-annonce, sans nouvelle promesse de gameplay.

Le trailer de lancement de GTA 6 n’a pas exactement le même montage à la télévision. Un enregistrement partagé par Lorenzo Jordan, après une diffusion sur NBC pendant le match Knicks–76ers du 20 octobre aux États-Unis, montre une version alternative. Les différences ont été détaillées le 21 octobre par RockstarINTEL : quelques plans durent davantage, tandis que certains passages disparaissent.

Ce n’est donc pas le trailer de lancement qui vient de sortir une seconde fois. La vidéo principale remonte au 15 octobre. La nouveauté est l’existence d’un autre montage publicitaire, suffisamment proche pour que les modifications passent facilement inaperçues.

Des plans prolongés, un baiser retiré du spot

RockstarINTEL relève notamment un passage dansé de Raul Bautista prolongé et un moment avec Jason et Lucia conservé un peu plus longtemps. La scène dans laquelle Jason cherche à atteindre un couteau pendant qu’il est maintenu au cou est également étendue. Ces différences restent de courts ajustements de montage, pas des séquences de jeu complètes.

À l’inverse, le compte rendu indique que la publicité TV retire le baiser sous la douche et un bref plan du bracelet électronique de Lucia. Un spectateur qui ne regarde que cette publicité n’a donc pas vu exactement la même succession d’images que celui qui suit la vidéo mise en ligne.

Il serait tentant d’y chercher une nouvelle règle de gameplay ou une scène supprimée du jeu. Rien dans ce constat ne permet de le faire : une publicité choisit ses plans pour un format et un contexte de diffusion. Une coupe dans le spot ne décrit pas le contenu du jeu final.

La bande-annonce principale reste celle du 15 octobre

Pour retrouver les images dans leur contexte, le compte rendu de RockstarINTEL renvoie à l’enregistrement du téléspectateur. Notre article sur le trailer de lancement et sa musique couvre la présentation principale du 15 octobre. Les deux publications portent sur des éléments distincts.

Pour les joueurs français, l’intérêt est de retrouver les variations d’une campagne mondiale sans prendre un spot américain pour une annonce de fonction. Un plan un peu plus long donne davantage de temps pour observer un personnage ou une animation ; il ne renseigne pas, à lui seul, sur la liberté offerte une fois la manette en main.

L’intérêt de cette version est dans ces écarts de montage : elle donne un peu plus de place à certains mouvements et personnages, tout en écartant d’autres plans. Pour découvrir les mécaniques de GTA 6, une démonstration de jeu restera un document plus informatif qu’un autre découpage publicitaire.

Sources : enregistrement publié par Lorenzo Jordan et compte rendu lié ci-dessus.