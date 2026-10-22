Pour préparer sa sélection de jeux, le nom d’un titre ne suffit pas : il faut aussi vérifier sa date d’accès, son support et son abonnement. Les sorties du catalogue comptent tout autant.

Game Pass fin octobre : les dates, les formules et les départs à surveiller

Final Fantasy VII Remake Intergrade, The Séance of Blake Manor et Mouthwashing figurent dans la nouvelle vague du Game Pass, mais ils n’arrivent pas tous le même jour. La liste officielle distingue aussi les plateformes et les formules concernées. Voici le calendrier à consulter avant de lancer un téléchargement ou de choisir votre prochain jeu.

Microsoft a publié cette vague le 20 octobre. Elle couvre des arrivées de fin octobre et de début novembre, ainsi que plusieurs départs du catalogue. Ce dossier présente donc un programme daté, à faire évoluer avec les prochaines annonces, plutôt qu’une liste permanente de jeux inclus.

Les arrivées ne sont pas les mêmes selon votre formule

Le calendrier officiel Xbox Wire fournit les dates et les abonnements ci-dessous. « PC » décrit une plateforme, « PC Game Pass » une formule : cette distinction évite notamment de croire qu’une présence sur console donne automatiquement accès à toute version du jeu.

Jeu Date annoncée Formules indiquées Sandustry, Game Preview 21 octobre Ajout à Premium ; déjà proposé dans Ultimate et PC Game Pass Dodo Duckie 22 octobre Ultimate, Premium, PC Game Pass Scramble Knights Online, Game Preview 26 octobre Ultimate, PC Game Pass The Séance of Blake Manor 27 octobre Ultimate, Premium, PC Game Pass Final Fantasy VII Remake Intergrade 29 octobre Ultimate, Premium, PC Game Pass Mouthwashing 29 octobre Ultimate, Premium, PC Game Pass Plants vs. Zombies: Replanted 29 octobre Ultimate, PC Game Pass Terrible Lizards 29 octobre Ultimate, PC Game Pass Pit of Goblin 3 novembre Ultimate, Premium, PC Game Pass

La liste n’attribue donc pas toutes les nouveautés à Premium. Une formule peut inclure un jeu que l’autre ne propose pas à la même date. Avant un changement d’abonnement, contrôlez le titre précis qui motive votre choix et la plateforme sur laquelle vous comptez jouer.

Console, PC et cloud restent trois accès à distinguer

Sandustry est présenté sur PC. Pour Dodo Duckie, The Séance of Blake Manor et Final Fantasy VII Remake Intergrade, l’annonce cite le cloud, Xbox Series X|S et le PC. Les autres entrées possèdent également leurs indications : le mot « console » ne doit pas être interprété comme la promesse d’une version Xbox One lorsque seul Series X|S est annoncé.

La présence du cloud ne signifie pas davantage qu’un téléchargement local est possible sur tous les écrans où l’on peut diffuser une partie. Streaming et installation sont deux usages distincts. L’accès réel reste soumis à la formule, au compte, à la disponibilité régionale et aux appareils pris en charge.

Ce contrôle est particulièrement utile si vous alternez ordinateur et console. Vérifiez la fiche du jeu sur l’appareil prévu avant de consacrer du temps à préparer une installation. Un intitulé identique dans un catalogue ne suffit pas à décrire chaque modalité d’accès.

Neuf jeux sont annoncés au départ le 31 octobre

La même annonce prévoit le retrait de Day of the Tentacle Remastered, Dead Static Drive, Deep Rock Galactic, Full Throttle Remastered, Grim Fandango Remastered, Lara Croft and the Temple of Osiris, Lego Star Wars: The Skywalker Saga, Wartales et Wildgate le 31 octobre. Pour un joueur déjà engagé dans une campagne, cette partie du calendrier peut compter davantage que les nouvelles arrivées.

Installer un jeu inclus ne transforme pas cet accès en achat définitif. Si vous souhaitez continuer après son départ, il faut vérifier les possibilités d’achat et les conditions de votre version. De même, un calendrier de sortie du catalogue n’est pas une annonce de fermeture des serveurs du jeu.

Vérifiez le jeu et votre formule avant de lancer l’installation

Le programme permet de prévoir ses prochaines sessions sans attendre qu’une vignette apparaisse dans l’application. Vous pouvez aussi éviter d’entamer plusieurs aventures en parallèle lorsqu’un jeu en cours quitte bientôt le catalogue. Une date annoncée doit rester un repère de disponibilité, sans inventer une heure commune de déblocage en France.

Menow avait suivi la première partie du programme d’octobre. Pour cette seconde vague, le réflexe le plus utile tient en trois vérifications : la bonne date, la bonne formule et la bonne plateforme. Elles évitent davantage de mauvaises surprises qu’une longue liste de noms sans conditions d’accès.