Le patch 1.7.27.11 de Fallout 76 corrige des crashs et modifie les récompenses. Le bug des Infestations automatiques reste à l’étude.

Fallout 76 corrige des crashs sur PS5 et Xbox Series, mais un bug d’Infestations reste ouvert

Des retours au menu ou des fermetures intempestives pouvaient gâcher une session de Fallout 76 sur PS5 et Xbox Series. Bethesda annonce plusieurs corrections de crashs sur ces consoles dans son patch du 20 octobre. La mise à jour intervient aussi sur les armes, le Pip-Boy et les récompenses d’Infestations.

Tout n’est pas réglé pour autant.

Le correctif s’inscrit dans le suivi de The Slasher, l’actualisation annoncée pour le 15 septembre. Bethesda avait présenté une enquête étalée sur plusieurs semaines, alimentée par des bulletins d’urgence et des indices à rechercher dans les Appalaches. Cette trame et ses activités étaient détaillées dans la présentation initiale de The Slasher.

Un téléchargement conséquent, même pour des correctifs

La version 1.7.27.11 représente environ 17,4 Go sur PlayStation. Bethesda indique 18,4 Go sur Xbox, 6,7 Go sur Steam et 18,5 Go pour la version PC du Microsoft Store dans ses notes officielles.

L’intérêt du patch se mesure surtout aux problèmes qu’il vise. Parmi les changements qui touchent directement une partie :

les récompenses en Scrip des Infestations augmentent ;

des calculs de dégâts explosifs sont corrigés, notamment pour le Cremator et le Hellstorm Missile Launcher ;

le Pip-Boy ne doit plus rester bloqué à l’écran après certaines actions simultanées.

Les correctifs de stabilité sur consoles restent annoncés sans pourcentage de crashs évités. Il serait donc prématuré d’en déduire que toute fermeture du jeu disparaît après installation.

Le bug des Infestations qui se terminent seules reste à l’étude

Bethesda distingue les récompenses revues et le problème d’Infestations qui se terminent automatiquement. Ce dernier fait encore l’objet d’une enquête. Si vous le retrouvez après le téléchargement, cela ne signifie pas que la mise à jour a échoué : sa résolution n’est pas annoncée dans cette version.

Pour reprendre cette enquête, le patch apporte donc des corrections concrètes ; pour les Infestations qui se bouclent toutes seules, il faudra encore un correctif supplémentaire.