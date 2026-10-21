Les Radeon RX 6000 reçoivent le FSR 4.1 : AMD élargit sa technologie d’upscaling

Adrenalin 26.10.1 ajoute le FSR Upscaling 4.1 aux Radeon RX 6000 et à plusieurs Ryzen AI. Compatibilités et précautions pour les portables.

Les propriétaires d’une Radeon RX 6000 ont une nouvelle raison de regarder les mises à jour de leur carte graphique. Le pilote Adrenalin 26.10.1, publié le 20 octobre, ajoute officiellement le FSR Upscaling 4.1 à cette génération. Plusieurs familles de processeurs Ryzen AI entrent également dans la liste.

Les nouveaux appareils pris en charge

Voici les familles citées dans les notes de version d’AMD pour cette extension du FSR Upscaling 4.1 :

Type de matériel Familles ajoutées Cartes graphiques Radeon RX 6000 Processeurs Ryzen AI Max Séries 300 et 400 Processeurs Ryzen AI 9 Séries 300 et 400

La compatibilité générale avec le pilote et la prise en charge de cette fonction sont deux listes différentes. Voir sa carte dans la première ne permet pas de la rajouter à la seconde.

Ce que change la reconstruction d’image

Le principe consiste à calculer les images dans une définition inférieure à celle affichée, puis à les reconstruire. Cela peut alléger le rendu du jeu tout en recherchant un résultat détaillé à l’écran. La documentation GPUOpen consacrée au FSR de quatrième génération décrit une méthode faisant appel à l’apprentissage automatique.

Il faut distinguer ce travail de la génération d’images, qui produit des images intermédiaires. Le nom FSR rassemble plusieurs techniques : une annonce portant sur l’upscaling ne signifie pas que toutes les fonctions sont ajoutées ensemble.

Le gain n’a rien d’un chiffre unique valable partout. Il dépend du jeu, de son intégration et du réglage retenu. Pour comparer proprement, mieux vaut conserver la même scène et les mêmes options graphiques, puis observer à la fois la fluidité et les détails en mouvement.

Sur portable, le pilote du fabricant garde son importance

AMD recommande les pilotes validés par le constructeur pour les fonctions spécifiques des ordinateurs portables. Le paquet Adrenalin générique ne prend pas en charge les consoles portables de jeu : leurs mises à jour doivent passer par leur fabricant.

Un nom de puce compatible ne suffit donc pas à choisir le bon téléchargement.