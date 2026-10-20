Le catalogue PS Plus Extra et Premium annonce Mafia, Horizon et Mycopunk pour le 20 octobre. Jeux, plateformes et différence avec Essential.

PS Plus Extra et Premium : Mafia et les nouveaux jeux du catalogue sont prévus ce 20 octobre

Mafia: The Old Country, Horizon Forbidden West et Mycopunk figurent dans la vague du catalogue PlayStation Plus Extra et Premium prévue le 20 octobre. Premium doit aussi accueillir Dino Crisis 2. Sony avait dévoilé cette sélection le 14 octobre : ce qui change aujourd’hui, c’est l’arrivée à la date annoncée, avec une ouverture à vérifier sur les fiches françaises.

Au moment de la vérification matinale, le communiqué français confirme cette date, sans permettre d’attester l’ouverture de chaque jeu sur chaque compte. Si une fiche affiche encore uniquement un prix d’achat, consultez l’offre liée à votre abonnement et le catalogue de votre région avant de lancer une transaction.

Mafia et Mycopunk sur PS5, Horizon également sur PS4

Le premier tri à faire concerne votre console. La sélection ne se limite pas à une liste de noms : Sony indique des plateformes différentes selon les jeux. Voici celles annoncées pour les principales entrées du catalogue.

Jeu Plateformes annoncées Formule Mafia: The Old Country PS5 Extra et Premium Horizon Forbidden West PS5 et PS4 Extra et Premium Mycopunk PS5 Extra et Premium Poppy Playtime: Chapter 2 PS5 et PS4 Extra et Premium The Midnight Walk PS5 Extra et Premium Tales of Arise – Beyond the Dawn Edition PS5 et PS4 Extra et Premium Monster Energy Supercross 25 PS5 Extra et Premium Dino Crisis 2 PS5 et PS4 Premium RollerCoaster Tycoon 3 Complete Edition PS5 et PS4 Premium

Mycopunk rejoint le service dès son lancement, annoncé mondialement pour le 20 octobre. Horizon Forbidden West revient, lui, dans le catalogue. Les deux situations n’ont pas la même signification pour un abonné qui avait déjà parcouru la bibliothèque : l’un est une sortie, l’autre une nouvelle occasion d’accéder à un jeu déjà passé par le service.

Le billet français mentionne l’arrivée de la sélection à compter du 20 octobre, sauf indication contraire, et rappelle les variations régionales. La fiche du Store rattachée à votre compte reste donc le point de contrôle pour une disponibilité effective, notamment lorsque vous consultez des listes publiées à l’étranger.

Ce catalogue ne correspond pas aux trois jeux Essential du mois

Cette arrivée est distincte de celle de F1 25, Hunt: Showdown 1896 et Earth Defense Force: World Brothers 2. Ces derniers appartiennent à la sélection mensuelle d’octobre évoquée précédemment par Menow.

La vague du 20 octobre concerne le catalogue des formules supérieures. Un abonnement Essential seul ne donne pas accès à cette liste. Les jeux classiques comme Dino Crisis 2 relèvent, de leur côté, de Premium. La mention PS Plus, seule, ne suffit pas à identifier l’accès compris dans votre formule.

L’accès au catalogue reste lié à l’abonnement adapté et à la présence du jeu dans le service. Il ne faut pas assimiler un ajout à une acquisition définitive. Avant de prévoir une longue campagne ou de libérer de l’espace de stockage, vérifiez la formule et la version de console indiquées sur la fiche.

Premium annonce aussi deux essais, à distinguer des jeux complets

Le programme officiel prévoit le 20 octobre des versions d’essai de Resonance: A Plague Tale Legacy et de Mortal Shell II pour Premium. Elles ne doivent pas être ajoutées à la liste des jeux complets Extra : leur accès répond au principe d’un essai limité.

Cette journée rassemble ainsi plusieurs avantages différents. Pour choisir rapidement, commencez par les jeux complets compatibles avec votre console, puis regardez les classiques si vous disposez de Premium. La page française des jeux PlayStation Plus permet ensuite de retrouver les fiches et de vérifier ce que votre compte peut réellement lancer.