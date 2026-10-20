Steam : votre jeu vient de passer en promotion, pouvez-vous demander un remboursement ?

Une promotion Steam commence juste après votre achat : Valve ne baisse pas automatiquement le montant déjà payé. Vous pouvez toutefois examiner une demande de remboursement suivie d’un rachat, sans que la baisse de prix soit en elle-même considérée comme un abus. La date d’achat, le temps de jeu et le vendeur restent déterminants avant toute démarche.

Il faut rester dans les conditions du remboursement concerné. Cette règle ne promet ni un avoir immédiat correspondant au rabais, ni un remboursement systématique de tous les achats plus anciens.

Comparez votre achat aux conditions de remboursement

Pour les jeux achetés sur la boutique Steam, la politique officielle de remboursement prévoit habituellement une demande dans les quatorze jours suivant l’achat, avec moins de deux heures de jeu. Ce sont deux conditions distinctes : avoir peu joué ne rend pas automatiquement admissible un achat très ancien.

Consultez votre historique d’achat et le temps enregistré avant de poursuivre. Si vous avez dépassé ces seuils, Valve permet tout de même de présenter une demande, mais son acceptation n’est pas garantie. Ne transformez pas cette possibilité d’examen en droit automatique au remboursement.

La politique distingue aussi les achats réalisés sur Steam des clés achetées chez un tiers. Une clé activée dans le client ne suffit pas à faire de Valve le vendeur qui peut vous rembourser. Dans ce cas, retrouvez la boutique d’origine et ses conditions plutôt que de compter sur la procédure d’un achat Steam.

Présentez une demande sans attendre un rabais automatique

Pour un achat concerné, passez par l’assistance Steam, retrouvez la transaction et utilisez la demande de remboursement correspondante. Expliquez la situation simplement. La démarche porte sur l’achat à rembourser ; elle n’applique pas directement un nouveau prix à votre reçu.

Valve indique qu’une demande liée à une promotion suivie d’un nouvel achat n’est pas assimilée, à elle seule, à un abus du système. Les critères habituels restent toutefois à respecter. Il n’est pas nécessaire d’inventer un problème technique pour expliquer pourquoi vous présentez la demande.

Tenez compte du calendrier avant de compter sur cette somme pour le rachat. Après approbation, Valve annonce un remboursement dans la semaine ; son arrivée et le moyen utilisé dépendent des possibilités de remboursement du paiement. Il ne faut donc pas supposer que l’argent sera immédiatement disponible.

La promotion peut également se terminer pendant le traitement. Regardez sa date de fin et décidez en connaissance de cause, sans multiplier les achats en espérant un résultat certain. La vérification utile réunit date d’achat, temps de jeu, vendeur et fin de promotion. Elle permet d’évaluer votre situation avant la demande, au lieu de découvrir après coup que l’un de ces éléments rend votre plan impossible.