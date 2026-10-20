PS5 : avant de changer de console, vérifiez que vos dernières sauvegardes sont bien synchronisées

Avant de réinitialiser votre ancienne PS5, lancez votre jeu sur la console de destination et vérifiez la progression retrouvée. Retélécharger un jeu ne récupère pas à lui seul sa sauvegarde. Le cloud PlayStation Plus peut assurer ce passage, mais il faut contrôler l’état de synchronisation et distinguer les données PS5 des données PS4.

Le stockage cloud de PlayStation Plus peut aider à ce transfert. Il suppose un abonnement adapté et des réglages actifs ; sa présence dans votre offre ne prouve pas, à elle seule, que chaque sauvegarde vient d’être synchronisée.

Vérifiez la synchronisation de votre sauvegarde PS5

Le support PlayStation sur les sauvegardes cloud PS5 distingue la synchronisation des données PS5 du téléchargement en amont automatique des données PS4. Pour les jeux PS5, vous pouvez consulter l’état de synchronisation et les réglages associés aux jeux concernés.

Ouvrez Paramètres, puis Données sauvegardées et paramètres des jeux/applications. Dans la partie des données PS5, cherchez les options de synchronisation et l’affichage de son état. Depuis l’accueil, le menu Options d’un jeu permet aussi de vérifier la synchronisation de ses données. Les libellés peuvent évoluer avec le logiciel de la console.

Faites ce contrôle après avoir fermé proprement la dernière session de jeu, avec une connexion fonctionnelle. Regardez le titre et la date des données concernées. Une sauvegarde ancienne présente dans le cloud ne suffit pas si vous avez avancé depuis sur l’autre console.

Contrôlez séparément les sauvegardes PS4

Pour les sauvegardes PS4, le téléchargement automatique en amont ne remplace pas nécessairement le téléchargement manuel sur votre PS5 de destination. Ne supposez pas que l’apparition du jeu dans la bibliothèque a déclenché toutes les étapes pour sa progression.

Si vous jouez à une édition PS5 d’un titre auparavant utilisé sur PS4, vérifiez séparément la procédure prévue par ce jeu pour reprendre la progression. Copier une sauvegarde PS4 et la convertir pour une édition PS5 sont deux opérations différentes. L’existence d’une sauvegarde ne garantit pas que toutes les éditions savent la lire.

Retrouvez votre partie avant d’effacer l’ancienne console

Pour utiliser les fonctions automatiques en mode repos, vérifiez aussi les réglages de connexion Internet et les options nécessaires indiquées par Sony. Si votre console reste hors ligne, attendre plusieurs heures ne constitue pas une vérification de transfert.

Sur la nouvelle machine, lancez le jeu et contrôlez la progression disponible avant de jouer longuement. En cas de choix entre données locales et cloud, comparez les dates au lieu de valider machinalement : vous cherchez la bonne partie, pas simplement un fichier portant le bon nom.

Conservez l’ancienne console en l’état jusqu’à ce contrôle. Le point de sortie sûr est une partie effectivement retrouvée sur la destination. Vous pourrez ensuite décider de la réinitialisation, une fois les autres comptes et données nécessaires également récupérés.