Familles Steam : deux jeux installés ne veulent pas dire deux copies disponibles

Deux PC, deux comptes et le même jeu installé partout : la soirée peut pourtant s’arrêter au lancement. Dans les Familles Steam, plusieurs installations ne créent pas plusieurs copies. Pour jouer simultanément au même titre partagé, il faut d’abord regarder combien de licences admissibles la famille possède, puis préparer les téléchargements.

Les Familles Steam permettent de partager des jeux admissibles au sein du foyer. Pour comprendre un refus au lancement, il faut regarder les licences effectivement présentes dans la bibliothèque familiale plutôt que les seuls fichiers sur les ordinateurs.

Le même jeu demande plusieurs copies pour jouer à plusieurs

Dans sa présentation officielle des Familles Steam, Valve explique le principe avec des bibliothèques mises en commun. Un membre peut jouer à un jeu partagé pendant qu’un autre utilise un titre différent provenant de la même bibliothèque. L’activité du propriétaire ne bloque donc pas automatiquement tous ses jeux.

Pour lancer le même titre simultanément, la famille doit toutefois disposer de plusieurs copies. Avec une seule copie admissible, deux installations ne créent pas un second droit d’utilisation. Avec deux copies disponibles, deux membres peuvent jouer au même jeu en même temps.

Ce point est particulièrement utile avant d’organiser une soirée coopérative. Vérifiez combien de membres possèdent le titre et si le partage s’applique à celui-ci. Installer le jeu la veille sur chaque PC règle la question du téléchargement, mais pas celle du nombre de licences.

Vérifiez aussi l’admissibilité au partage familial

Les Familles Steam peuvent réunir jusqu’à six membres d’un même foyer. L’admissibilité dépend également du jeu : les développeurs peuvent exclure leur titre du partage et certaines contraintes techniques, notamment des comptes ou services tiers, limitent les possibilités.

Ne déduisez donc pas qu’un jeu acheté sur Steam sera nécessairement partageable. Consultez sa disponibilité effective dans la bibliothèque familiale avant de construire votre soirée autour. Si un titre manque, commencez par cette vérification plutôt que de réinstaller plusieurs fois le client.

Chaque membre conserve sa propre progression et ses propres succès lorsqu’il joue depuis son compte. Partager un accès ne signifie pas qu’il faut utiliser le profil personnel de l’acheteur. Cela ne dispense pas non plus de vérifier les règles particulières d’un mode multijoueur, d’une extension ou d’un compte externe.

Pour préparer une session, faites ce contrôle dans l’ordre : le jeu est-il admissible au partage, combien de copies la famille possède-t-elle, puis combien de personnes veulent y jouer à la fois ? Vérifiez enfin la version installée et les éventuels contenus requis. Deux comptes connectés et deux PC prêts ne suffisent pas à garantir deux places. Une fois la question des copies réglée, le téléchargement et les réglages multijoueurs peuvent être préparés sans cette mauvaise surprise au moment de démarrer.