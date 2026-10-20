PS Plus : télécharger un jeu du catalogue ne permet pas de le garder après son départ

Un jeu téléchargé via PS Plus reste visible sur votre PS5, mais son installation ne vous donne pas nécessairement un accès durable. Jeu mensuel réclamé et jeu du catalogue Extra ou Premium suivent des règles différentes. Avant de commencer une longue partie, identifiez la licence dont vous disposez : elle détermine ce qui se passe au départ du titre.

Cette différence devient concrète quand une aventure quitte le service alors que vous n’avez pas terminé votre partie. L’installation préserve les fichiers sur la console ; elle ne transforme pas un accès temporaire en achat.

Identifiez la licence : jeu mensuel, catalogue ou achat

Sur sa page des jeux PlayStation Plus, Sony distingue les jeux mensuels et les catalogues liés aux formules supérieures. Un jeu mensuel ajouté à votre bibliothèque pendant sa période de disponibilité reste utilisable avec un abonnement actif. Les titres accessibles dans le catalogue Extra ou Premium peuvent, eux, en sortir.

Dans ce second cas, avoir téléchargé le jeu avant son départ ne suffit pas. Vous perdez l’accès au titre lorsqu’il quitte le catalogue, même si votre abonnement se poursuit. Le même nom peut donc recouvrir des situations différentes selon la licence effectivement associée à votre compte.

Avant de commencer une longue aventure, vérifiez sa fiche, votre bibliothèque et, au besoin, votre historique de transactions. Cherchez si vous possédez un achat, un jeu mensuel réclamé ou seulement l’accès du catalogue. Contrôlez également le compte utilisé : voir une icône installée n’explique pas à lui seul quel utilisateur détient la licence.

Un DLC acheté ne remplace pas l’accès au jeu de base

Vous avez acheté un DLC pour un jeu découvert grâce au catalogue ? Cette dépense ne donne pas automatiquement la propriété du jeu complet. Le guide officiel du service rappelle que l’utilisation de ces contenus reste liée à l’accès au jeu de base.

Après un départ du catalogue, il faut donc disposer à nouveau de cet accès pour utiliser l’extension, par exemple en achetant une édition compatible. Avant de payer, comparez les éditions, la plateforme et les contenus inclus. Un achat précipité peut vous faire payer une seconde fois un élément déjà possédé sans résoudre un problème de version.

La sauvegarde représente encore autre chose. Conserver une progression ne donne pas une licence, mais peut permettre de reprendre une partie lorsque vous retrouvez une version compatible. Vérifiez sa conservation avant de supprimer des données pour faire de la place.

Votre contrôle avant de vous lancer tient en trois questions : d’où vient l’accès, combien de temps reste-t-il disponible et quelle édition utilisez-vous ? Elles sont plus utiles que la seule présence du bouton Télécharger. Pour un jeu annoncé sur le départ, choisissez entre terminer la partie dans le temps disponible, attendre une autre occasion ou acheter la bonne version, sans compter sur l’installation comme garantie.