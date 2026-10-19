Agent A est offert sur Android et iPhone : comment en profiter avant le 22 octobre

Un repaire d’espionne à explorer et des dizaines de mécanismes à résoudre : Agent A: A Puzzle in Disguise est offert sur l’Epic Games Store mobile jusqu’au 22 octobre 2026 à 17 heures, heure de Paris. Les versions Android et iOS affichent une réduction de 5,39 € à zéro. Pour en profiter, il faut passer par la boutique d’Epic, avec des conditions particulières sur iPhone.

Pour un joueur en France, les deux versions existent, avec des conditions d’installation différentes. Sur iPhone, il faut notamment distinguer la configuration du jeu de celle nécessaire au magasin qui le distribue.

Une aventure d’espionnage centrée sur l’observation

Le jeu de Yak & Co propose une esthétique inspirée des années 1960. L’objectif est d’infiltrer le repaire de Ruby La Rouge, d’examiner les pièces et d’utiliser les objets au bon endroit. Les indices trouvés dans un espace peuvent servir plus tard dans un autre : la progression récompense l’attention plutôt que la vitesse des réflexes.

La présentation officielle recense 35 environnements, 100 énigmes fondées sur des objets et 50 écrans de puzzles. Les textes sont disponibles en français. Le jeu est présenté comme une aventure solo et classé PEGI 3 sur les fiches Epic.

Sur Android, vérifier d’abord la version du système et la place disponible

La fiche mobile Android indique Android 11 au minimum pour cette édition. Elle annonce une taille d’installation de 880 Mo, avec un téléchargement inférieur à cette valeur. Gardez aussi une marge pour les opérations d’installation et les autres données du téléphone.

Récupérez le jeu depuis l’Epic Games Store officiel, avec le compte Epic que vous souhaitez conserver. Si vous utilisez déjà ce compte sur PC ou console, vérifiez son adresse avant de créer un second profil par erreur. L’ajout du jeu à la bonne bibliothèque évite de chercher ensuite une offre qui a été réclamée sur un autre compte.

Sur iPhone, le magasin impose ses propres conditions

Epic propose son magasin pour iPhone dans les régions prises en charge, dont l’Union européenne. La France est donc concernée par cette distribution alternative. La documentation de la boutique demande iOS 17.6 ou une version ultérieure, alors que la fiche du jeu indique un minimum inférieur : dans ce parcours, c’est bien l’exigence de la boutique qu’il faut aussi satisfaire.

La version iPhone n’est pas à chercher comme une promotion automatique de l’App Store. Depuis le site officiel d’Epic sur l’iPhone, suivez le parcours d’installation proposé pour votre région, puis retrouvez Agent A dans la boutique. Les contrôles de région et les autorisations d’installation du système peuvent intervenir.

La fiche iOS d’Agent A affiche elle aussi la gratuité et la fin de l’offre au 22 octobre à 15 heures UTC, soit 17 heures en France métropolitaine. Vérifiez que le prix est toujours nul sur l’écran de validation avant de terminer.

Vérifiez que le jeu est bien ajouté au bon compte Epic

Vous pouvez avoir ajouté le jeu à un compte sans l’avoir encore téléchargé sur l’appareil que vous utiliserez ensuite. Après la validation, contrôlez sa présence dans la bibliothèque du bon compte. À l’inverse, une page affichant « gratuit » ne prouve pas qu’une acquisition a été finalisée.

Pour qui aime explorer des pièces et relier des indices, le format se prête à une partie sur écran tactile. Son intérêt ne dépend pas d’une nouveauté du jour : c’est la date limite du 22 octobre et l’accès effectif depuis la boutique mobile qui comptent.