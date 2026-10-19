Oblivion Remastered : un joueur publie un mod de performances conçu avec Claude

Une carte graphique plus puissante ne suffit pas toujours à rendre Oblivion Remastered régulier. Le créateur LTSharpe a donc travaillé sur les tâches du moteur, avec l’aide déclarée de Claude, puis publié un mod et son code. La première bêta cherche à réduire la charge du processeur et les saccades lors des déplacements, avec des résultats encore limités à une configuration de test.

La bêta 1.0.0 est disponible depuis le 17 octobre. Les résultats publiés vont jusqu’à une hausse d’environ 41 % de la cadence dans un parcours précis, mais le créateur annonce d’emblée la limite de ses essais : une seule machine, équipée d’un Ryzen 7 5800X et d’une Radeon RX 9070 XT.

Le mod répartit mieux les tâches du moteur entre les cœurs du processeur

Le créateur LTSharpe explique avoir dirigé un travail d’analyse et d’optimisation assisté par Claude. Le dépôt du projet permet de consulter le code et les conditions de ses mesures. Menow n’a ni audité l’ensemble de ces changements ni reproduit les benchmarks.

Les notes décrivent plusieurs interventions : répartir la préparation du rendu entre les cœurs du processeur, éviter certains calculs lorsque les données n’ont pas changé et mieux distribuer le travail nécessaire à l’arrivée dans une nouvelle zone. Le but est de réduire des pointes de charge qui peuvent interrompre la régularité d’une partie.

Le mod conserve les fonctions visuelles majeures du jeu au lieu de simplement proposer un préréglage graphique plus bas. Les résultats restent néanmoins liés à la situation de départ : un PC limité par son GPU ne réagit pas forcément comme une machine bloquée par certaines tâches du processeur.

De 72 à 102 FPS, avec la génération d’images activée

Sur un parcours au-dessus de la Cité impériale, la première release publique rapporte un passage de 72 à 102 images par seconde, avec une sortie 4K et la génération d’images activée. Le nombre de grosses saccades dépassant 50 millisecondes descend de 19,5 à 4,8 par passage.

Ces valeurs décrivent deux améliorations complémentaires. La cadence moyenne monte, tandis que les interruptions les plus marquées deviennent moins fréquentes dans cet essai. Pour un joueur qui traverse une ville ou arrive dans une zone chargée, la seconde mesure peut être aussi utile que le nombre d’images affiché dans un coin de l’écran.

Le contexte de mesure doit accompagner le résultat : ce n’est pas un gain universel de 41 %. Les réglages, la génération d’images et le matériel font partie du test. Comparer ce chiffre à une mesure sans génération d’images ou sur une autre configuration donnerait une conclusion trompeuse.

Steam est la cible principale, Game Pass reste expérimental

Le projet vise le build Steam 19115871 d’Oblivion Remastered. Une archive distincte existe pour Xbox/PC Game Pass, mais cette compatibilité est annoncée comme expérimentale. Il faut choisir le bon paquet et relire les instructions de la version utilisée avant toute modification du dossier du jeu.

Le développeur signale aussi des choix de prudence : certaines optimisations parallèles restent désactivées sous un seuil de mémoire vidéo, et des ressources sont libérées lorsque la mémoire système ou graphique devient trop sollicitée. Le comportement attendu n’est donc pas identique sur chaque carte.

Pour évaluer la bêta, un utilisateur peut conserver ses réglages et comparer un même trajet avant et après, en notant aussi les fermetures, défauts visuels et temps de chargement. Cela évite de confondre l’effet du mod avec une baisse de qualité ou un parcours différent. Une sauvegarde des données importantes et la lecture des instructions de retrait restent préférables avant l’essai.

Les prochains retours devront surtout montrer comment le mod se comporte sur d’autres processeurs et cartes graphiques. Le code publié et les outils de mesure donnent à la communauté de quoi vérifier ces promesses ; ils ne transforment pas cette première bêta en correctif officiel du jeu.