Il reprend un mod de Xbox 360 abandonné en 2017 et le termine grâce à un Raspberry Pi Pico

Le projet était resté en plan depuis 2017. Neuf ans plus tard, Joshua Kennedy a ressorti sa Xbox 360 et les composants achetés pour la modifier. Cette fois, un Raspberry Pi Pico lui a permis de franchir les étapes qui avaient fait échouer sa première tentative.

Dans son récit publié le 8 octobre, le passionné raconte moins la découverte d’une nouvelle faille que la fin d’un vieux chantier. La différence vient des outils disponibles et de la façon de communiquer avec les composants de la console.

Le vieux port parallèle avait bloqué la première tentative

Joshua Kennedy explique sur son blog personnel avoir commencé avec une puce CoolRunner et des moyens de lecture et de programmation reposant sur un ancien PC. La méthode utilisait notamment le port parallèle, un connecteur devenu rare sur les ordinateurs courants.

La console et les pièces étaient restées de côté après ces difficultés. C’est une situation familière dans le modding : disposer du composant principal ne suffit pas lorsque la liaison avec le PC, les outils ou la programmation intermédiaire ne fonctionnent pas comme prévu.

Le Pico sert de passerelle vers la mémoire et la puce

En reprenant le chantier, l’auteur utilise notamment PicoFlasher pour lire la mémoire NAND de la console. Le petit microcontrôleur permet de réaliser cette opération avec une liaison USB, plutôt que de remettre en service toute la chaîne imaginée en 2017.

Il exploite aussi un outil JTAG adapté au Pico pour programmer la puce avec les données nécessaires à son fonctionnement. Le Pico facilite donc plusieurs étapes de préparation. Il ne remplace pas à lui seul tout le matériel de la modification : la puce et les interventions sur la console restent présentes dans le projet décrit.

Cette histoire illustre un progrès qui ne se mesure pas en résolution ou en images par seconde. Un petit outil programmable peut rendre plus praticable une opération autrefois dépendante d’un ordinateur ancien et de raccordements difficiles à fiabiliser. Le chantier avance parce que l’interface avec le matériel change.

Le résultat ne signifie pas que n’importe quelle Xbox 360 peut recevoir exactement la même modification. La révision matérielle et la méthode choisie comptent. Le billet constitue un retour d’expérience détaillé sur une console précise, pas une garantie de compatibilité pour toutes celles encore branchées sous un téléviseur.

Les amateurs qui suivent les expériences autour des jeux Xbox 360 et de l’émulation y retrouveront un autre visage de la préservation : parfois, ce sont les outils nécessaires pour intervenir sur la machine d’origine qui évoluent. Neuf années ont séparé l’achat des pièces de la fin du projet ; le Pico a aidé à réduire ce dernier obstacle.

Photo d’illustration : Xbox 360 Pro, Evan-Amos / Wikimedia Commons, domaine public.