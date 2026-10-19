PS Plus : pourquoi un jeu peut devenir inaccessible même après son ajout à votre bibliothèque

Votre jeu est installé, votre sauvegarde vous attend, mais un cadenas remplace le lancement habituel. Sur PS4 ou PS5, l’ajout à la bibliothèque ne donne pas les mêmes droits pour tous les jeux PS Plus. Un titre mensuel réclamé, un jeu du catalogue Extra et un achat en promotion répondent à des règles différentes.

Avant de supprimer le jeu ou de passer à la caisse, retrouvez comment vous l’avez obtenu. Vous saurez ainsi s’il reste un problème de reconnaissance de licence à corriger, ou si les conditions de l’accès PS Plus ont changé.

Jeu mensuel ou catalogue Extra : la différence qui explique le cadenas

Les jeux mensuels doivent être ajoutés pendant leur période de disponibilité. Une fois réclamés, leur accès reste lié à un abonnement PS Plus actif. Le renouvellement de la sélection mensuelle ne fonctionne donc pas comme un retrait du catalogue Extra.

Dans Extra ou Premium, le catalogue donne accès à une sélection évolutive. Un jeu peut en sortir ; l’avoir téléchargé avant son départ ne transforme pas cet accès en achat. PlayStation demande précisément de vérifier la présence du titre au catalogue dans son guide des jeux verrouillés.

Un achat payant avec une réduction PS Plus constitue encore un autre cas. L’expiration de l’abonnement ne retire pas cet achat du seul fait que la remise était réservée aux abonnés. Vérifiez le reçu et l’édition achetée : un nom de jeu identique ne suffit pas à reconnaître chaque licence.

Comment le jeu a été obtenu La condition d’accès à vérifier Jeu mensuel ajouté pendant l’offre Abonnement PS Plus actif et bon compte utilisateur. Catalogue Extra ou Premium Formule adaptée, abonnement actif et jeu encore présent au catalogue. Achat bénéficiant d’une remise PS Plus Licence d’achat sur le compte ayant payé le jeu.

Votre abonnement peut rester actif après l’annulation du renouvellement

PlayStation distingue l’annulation de l’abonnement de la fin de la période déjà payée. Si vous annulez le renouvellement, les avantages restent disponibles jusqu’à l’échéance acquise. Une fois l’abonnement terminé, les jeux mensuels obtenus sans coût supplémentaire dans ce cadre deviennent inaccessibles.

Dans la console ou la gestion du compte, consultez donc la date de fin réelle et la formule en cours. Une ancienne confirmation d’abonnement ne prouve pas qu’il est encore actif. Si vous avez plusieurs comptes, contrôlez celui qui a réclamé le jeu.

La même vérification vaut après un changement de formule. Être abonné au PS Plus ne signifie pas automatiquement disposer de tous les catalogues de toutes les formules. Avant de reprendre une offre plus chère, confirmez que le jeu recherché est toujours disponible dans votre région et dans l’édition attendue.

Si vos droits sont toujours valables, restaurez les licences

Vous êtes sur le bon compte, l’abonnement et la disponibilité du jeu correspondent, mais le cadenas demeure ? Vérifiez d’abord si PlayStation signale une panne et si la console est à jour. Vous pouvez ensuite essayer la restauration des licences, une procédure prévue par PlayStation qui ne modifie pas vos données.

Sur PS5, le chemin indiqué est Paramètres, Utilisateurs et comptes, Autre, puis Restaurer les licences. La console peut demander de sélectionner les licences concernées. Sur PS4, passez par Paramètres, Gestion du compte, puis Restaurer les licences.

La procédure officielle permet de rétablir la reconnaissance de droits existants. Elle ne réactive pas un abonnement expiré et ne fait pas revenir un titre sorti du catalogue. Inutile de la relancer en boucle si le problème vient de l’abonnement ou du départ du jeu.

Avant un nouvel achat, vérifiez aussi l’édition et le compte

Un jeu de base, une extension, une version PS4 et une version PS5 peuvent apparaître à proximité dans la boutique. Comparez l’édition proposée avec celle dont vous disposez déjà, puis consultez l’historique des transactions. Vous éviterez d’acheter un contenu qui ne résout pas le problème rencontré.

Si le jeu était utilisé grâce au partage d’une autre personne sur la console, les réglages de partage et les droits de ce compte entrent aussi en jeu. Une réinstallation complète n’est pas le meilleur premier test. Le plus utile est de savoir quelle licence autorisait la partie, puis de vérifier si ses conditions sont encore réunies.