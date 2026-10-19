DriveClub sur PC : le projet communautaire accepte désormais la version européenne

La version européenne de DriveClub entre dans la liste des éditions acceptées par DriveClub Recomp. La mise à jour 0.2.3, publiée le 18 octobre, ajoute la référence CUSA00003 en version 1.28 et corrige plusieurs problèmes de mémoire et de rendu sur PC. Ce travail communautaire demande vos propres fichiers du jeu ; Sony n’a pas annoncé une réédition PC.

L’ajout de cette édition compte pour les joueurs français qui possèdent déjà le jeu PS4 : le projet ne se limite plus à la référence américaine principalement utilisée lors des premiers essais.

La version européenne entre dans la liste, avec moins de recul que l’américaine

Le changelog de DriveClub Recomp cite précisément CUSA00003 1.28. Jusqu’ici, la version américaine CUSA00093 constituait la référence principalement testée. Les développeurs préviennent que l’édition européenne a été moins jouée : son acceptation par le lanceur ne vaut pas validation exhaustive de toutes les courses et de toutes les configurations.

Le fonctionnement repose sur l’exécution du code x86-64 du jeu sur le processeur du PC, avec une réimplémentation des bibliothèques système PS4 et une traduction des commandes graphiques vers Vulkan. Les fichiers du jeu ne sont pas inclus. Le projet demande Windows 10 ou 11 en 64 bits, un pilote Vulkan 1.3 et de la place pour les données du jeu.

Un nouveau réglage garde les textures de la route plus nettes

Le nouveau réglage de filtrage anisotrope vise les textures observées de biais, typiquement la route qui s’éloigne devant la voiture. Le lanceur propose plusieurs niveaux, jusqu’à 16x, avec un réglage automatique adapté au type de carte graphique. C’est une amélioration différente de l’augmentation de la définition de l’image.

Le projet propose déjà NVIDIA DLAA et FSR 3.1 pour l’anticrénelage. Dans cette implémentation, ils travaillent à la définition native : leur présence ne doit pas être traduite par une promesse automatique d’upscaling ou de génération d’images. Les notes signalent aussi une incompatibilité avec un correctif communautaire qui désactive le flou de mouvement et la profondeur de champ.

Les corrections visent les courses chargées et les longues sessions

Une fuite dans le budget du cache de textures pouvait faire augmenter la consommation de mémoire au fil des courses. La version 0.2.3 revoit ce nettoyage et corrige un démarrage problématique lorsque la sortie est réglée en 4K avec la taille de rendu par défaut.

Le développeur rapporte un passage d’environ 62 à 71 images par seconde dans une course de test en 4K. Ce résultat dépend de la scène et du processeur, et n’a pas été reproduit par Menow. D’autres modifications cherchent à réduire des blocages sur certaines GeForce et des défauts de shaders sur AMD ; une partie de ces pistes attend encore des retours matériels.

Le premier lancement peut encore saccader pendant la compilation des shaders. Des traînées d’anticrénelage et des reflets trop lumineux figurent aussi parmi les problèmes connus. Les fonctions en ligne ne fonctionnent pas. Pour les possesseurs de l’édition européenne, l’apport concret de cette version est donc l’ouverture d’une compatibilité supplémentaire, accompagnée de correctifs documentés, pas la restitution garantie de toute l’expérience PS4.