Dawnwalker : le patch 1.1 permettra de redistribuer ses compétences

Un choix de compétences regretté ne devrait plus obliger à reprendre toute une partie de The Blood of Dawnwalker. Rebel Wolves prépare une réinitialisation des compétences dans le patch 1.1, annoncé le 16 octobre pour la semaine suivante. Une nouvelle difficulté Histoire accompagne cette mise à jour : deux changements qui touchent directement la manière de poursuivre l’aventure.

Une potion pour changer de spécialisation

Dans son annonce de la mise à jour 1.1, le studio présente une potion permettant de revoir la progression du personnage. Les branches de maîtrise de l’épée, de sorcellerie et de vampirisme sont concernées, ainsi que le temps consacré à l’apprentissage des capacités.

Pour le joueur, l’intérêt est de pouvoir corriger un choix ou explorer une autre orientation avec la partie déjà engagée. Il faudra cependant attendre les détails complets pour connaître les conditions exactes d’obtention et d’utilisation de cette potion. L’annonce ne suffit pas à promettre une réinitialisation gratuite et illimitée à n’importe quel moment.

Le mode Histoire devient le nouveau palier le plus accessible

Le réglage précédemment nommé Histoire doit être renommé Forgiving, tandis qu’un nouveau mode Histoire plus facile prend sa place. Le changement va donc au-delà d’un simple remplacement de libellé : l’offre de difficulté s’élargit vers les joueurs qui souhaitent rencontrer moins de résistance.

Cette distinction compte avant de modifier ses paramètres. Quelqu’un satisfait de l’ancien niveau Histoire n’a pas nécessairement envie de diminuer encore la difficulté ; le nom du réglage et son effet doivent être lus ensemble après la mise à jour.

Caméra, combats et sous-titres font aussi partie du chantier

Les points présentés par le studio incluent des ajustements de caméra et de déplacements en combat, ainsi que des changements liés au ciblage. Les sous-titres doivent également profiter d’options supplémentaires, dont leur taille. Ce sont des améliorations moins spectaculaires qu’une nouvelle zone, mais qui interviennent à chaque dialogue ou affrontement.

Rebel Wolves annonce par ailleurs plus de 1 100 autres améliorations et corrections. Ce total mélange différentes interventions : il ne signifie pas que le jeu compterait exactement 1 100 plantages corrigés. La liste détaillée permettra de voir quels problèmes précis disparaissent.

Au 18 octobre, le calendrier communiqué reste la semaine du 19 octobre, sans jour ferme établi dans cette annonce. Le patch est attendu pour un jeu disponible sur PC, PS5 et Xbox Series. Mieux vaut donc conserver sa sauvegarde et attendre la mise à disposition effective avant de prévoir une soirée entièrement consacrée à une nouvelle spécialisation.