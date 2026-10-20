PS5 : pourquoi votre jeu refuse de démarrer depuis un SSD USB

Le SSD USB est reconnu, le transfert est terminé et le jeu PS5 apparaît dans le stockage. S’il refuse de démarrer depuis ce support, ce fonctionnement peut être normal : le stockage USB ne permet pas de lancer directement les jeux PS5. Le mot SSD ne suffit pas à lui donner les mêmes possibilités qu’un SSD M.2 compatible installé dans la console.

La confusion vient du mot SSD. Il décrit la technologie du support, mais ne suffit pas à définir ce que la console autorise. Un SSD branché par câble USB et un SSD M.2 compatible installé dans l’emplacement interne ne remplissent pas le même rôle.

USB, stockage interne et M.2 ne permettent pas les mêmes lancements

Le support PlayStation consacré au stockage étendu USB établit une distinction simple. Les jeux PS4 peuvent être joués depuis un support USB compatible. Pour les jeux PS5, ce support sert à conserver les fichiers, qu’il faut recopier vers un emplacement permettant leur exécution.

Emplacement Jeu PS4 Jeu PS5 Stockage étendu USB compatible Stockage et lancement Stockage ; transfert requis pour jouer Stockage interne de la PS5 Stockage et lancement Stockage et lancement SSD M.2 compatible installé dans la PS5 Stockage et lancement Stockage et lancement

Vérifiez donc d’abord quelle version est installée. Un même titre peut proposer une version PS4 et une version PS5. Le fait qu’une autre édition fonctionne depuis le disque externe ne prouve pas que celle sélectionnée possède les mêmes possibilités.

Recopiez le jeu PS5 sans reformater le support USB

Pour retrouver un jeu PS5 conservé sur le support USB, ouvrez les réglages de stockage et choisissez les jeux à déplacer vers le stockage de la console ou le SSD M.2 compatible. Prévoyez assez de place à destination avant de commencer, en vous basant sur la taille indiquée pour votre installation.

L’intérêt du disque externe reste réel : vous pouvez y garder une installation que vous n’utilisez pas pendant quelques semaines puis la rapatrier. Cela évite de confondre suppression de l’installation et simple rangement de fichiers. Le temps de copie dépend néanmoins du matériel et du volume transféré ; aucun débit universel ne peut être promis.

Si votre objectif est de lancer davantage de jeux PS5 sans ces allers-retours, examinez plutôt les conditions de compatibilité d’un SSD M.2. Ne choisissez pas un modèle seulement parce que son emballage annonce une grosse capacité ou un débit élevé.

Enfin, ne formatez pas immédiatement votre SSD USB pour essayer de lever cette restriction. Le formatage efface les données du support et ne change pas la règle de lancement des jeux PS5. Commencez par identifier le type de stockage, la version du jeu et la place libre. Ces trois vérifications évitent une opération destructive qui ne résoudrait pas ce fonctionnement normal.