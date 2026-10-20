Zenith est disponible gratuitement pour les possesseurs de Saros. Ralentissement, tir automatique, New Game+ et boss en série : les changements utiles.

Saros : la mise à jour gratuite Zenith change la difficulté et ajoute un New Game+

Un combat trop rapide pour être lisible, ou une aventure déjà terminée qu’on voudrait reprendre autrement : Saros : Zenith répond à ces deux envies. La mise à jour est disponible depuis le 19 octobre, sans frais supplémentaires pour les possesseurs du jeu. Housemarque y ajoute des réglages d’accessibilité, un New Game+ et des affrontements de boss en série.

Le studio ne résume pas cette évolution à un unique mode facile. Zenith donne davantage de prise sur le rythme et les commandes, tout en ajoutant des contraintes pour celles et ceux qui cherchent un défi plus rude. Il devient possible d’adapter une première traversée ou de durcir une partie déjà maîtrisée.

Ralentir l’action sans supprimer les projectiles

La nouveauté la plus parlante permet de réduire la vitesse du jeu. Les attaques restent présentes, mais le joueur dispose de davantage de temps pour lire la situation et choisir entre esquive, saut, bouclier ou parade. Le réglage peut agir automatiquement pendant les combats ou être déclenché manuellement.

Ce choix préserve la forme des affrontements. Plutôt que de vider l’écran de ses menaces, il allonge la fenêtre pendant laquelle on peut les comprendre. Pour un joueur débordé par la vitesse, l’aide porte ainsi sur la lecture et la réaction, sans retirer le besoin de se placer correctement.

Le tir automatique répond à une autre difficulté : maintenir une touche enfoncée pendant de longues séquences. Une fois l’option utilisée, l’arme tire lorsque le joueur vise un ennemi. Le rechargement reste manuel, avec son action au bon moment : l’automatisation enlève une contrainte continue, tout en conservant une part de maîtrise.

La visée par détection de mouvements rejoint également les possibilités de contrôle. Ces ajouts complètent les réglages de réattribution des touches déjà proposés, de quoi adapter l’entrée dans les combats plutôt que de s’en tenir à une configuration unique.

Le New Game+ impose de composer avec de nouvelles contraintes

Pour les joueurs qui ont déjà vu la fin, le morceau central est le New Game+, appelé Strates écliptiques. Après avoir terminé Saros, de nouveaux nœuds apparaissent dans la matrice d’armure du Passage et permettent de progresser vers ces versions plus exigeantes de l’aventure.

Le système repose sur les modificateurs carcosiens. Zenith en ajoute dix bénéfiques et dix exigeants. Les premiers peuvent faciliter certaines situations ; les seconds durcissent les règles et obligent à modifier sa manière de jouer. Pour entrer dans une nouvelle strate, il faut atteindre un équilibre imposant plusieurs contraintes, avec le choix de leur combinaison.

L’un des exemples présentés par Housemarque impose d’achever certains grands ennemis au corps à corps après les avoir étourdis. Une attaque à distance ne suffit plus à conclure. Ce type de règle change la décision à prendre en plein combat : il faut trouver le moment d’approcher, plutôt que rester à bonne distance jusqu’au dernier tir.

Les boss s’enchaînent dans un mode dédié

Zenith ajoute aussi Souverains en série, accessible depuis l’unité Premier au Passage. Deux séries regroupent chacune trois boss, tandis qu’une dernière enchaîne les huit Souverains du jeu principal. C’est une proposition différente du New Game+ : revenir directement aux affrontements majeurs plutôt que reprendre une progression complète.

Un classement permet de comparer les performances, avec un filtre selon l’arme principale. La comparaison peut donc se faire entre joueurs ayant choisi un équipement similaire. Les fonctions de classement demandent une connexion Internet et un compte PlayStation, comme le précise la présentation de Housemarque.

Les Strates écliptiques réservent enfin douze visions à découvrir sur Carcosa, liées à la couronne portée par Arjun. Certaines ne deviennent lisibles qu’après avoir atteint un niveau de couronne suffisant. Les contraintes choisies ne servent donc pas seulement à augmenter la difficulté : elles participent aussi à l’exploration de ce contenu supplémentaire. Pour une reprise après la fin, le choix devient clair : une session concentrée sur les boss, ou une nouvelle traversée de Carcosa avec des règles recomposées.