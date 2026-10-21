Des répliques non officielles de GTA 6 imitent des coffrets PS5 avec disque. Vendues pour la collection, elles ne permettent pas de jouer.

GTA 6 : des coffrets avec disque circulent déjà, mais ils ne contiennent pas le jeu

Une boîte PS5, une jaquette de GTA 6, un disque imprimé : tout ressemble à l’objet que certains collectionneurs voudraient ranger sur leur étagère. Sauf qu’il ne permet pas de lancer le jeu. Des coffrets non officiels, repérés dans des publications du 17 octobre puis détaillés par GTA BOOM le lendemain, sont présentés comme des répliques décoratives.

Leur particularité est presque ironique : ces produits reprennent les codes du jeu physique traditionnel, mais le disque qu’ils contiennent est sans données jouables. Ils ne constituent ni une sortie anticipée de GTA 6 ni une nouvelle édition annoncée par Rockstar.

Standard ou Ultimate, le disque reste un objet de vitrine

Selon les éléments rassemblés par GTA BOOM, les coffrets attribués à des vendeurs chinois déclinent des présentations Standard et « Ultimate Edition ». Ils associent un boîtier, des visuels imprimés et un disque d’apparence crédible. Certaines présentations montrent aussi une carte portant un code, sans accès au jeu établi.

Les annonces décrites les présentent comme des modèles commémoratifs destinés à l’exposition. Cette précision change la lecture du phénomène : les éléments disponibles ne démontrent pas que les acheteurs sont trompés sur le caractère non jouable. Ils ne permettent pas davantage de mesurer le nombre de ventes.

La présence d’un disque sur une photo n’apporte donc aucune preuve d’une copie fonctionnelle. Pour jouer, il faut des données et une licence valides ; un boîtier convaincant et une impression sur un support ne les remplacent pas.

Une boîte pour l’étagère, aucun jeu pour la console

L’histoire intervient dans un contexte déjà sensible pour les amateurs de boîtes. La version physique officielle prévue au lancement contient un code de téléchargement, comme Menow l’a détaillé dans son article sur GTA 6 sans véritable disque. L’objet vendu en magasin et le support contenant le jeu sont devenus deux choses distinctes.

Ces répliques poussent cette séparation encore plus loin : elles proposent l’apparence d’un exemplaire à conserver, sans fournir l’aventure. Elles illustrent une attente de collectionneurs, mais ne prouvent ni un changement de stratégie de Rockstar ni l’arrivée d’un disque officiel.

Pour un joueur français qui croise ces images, le point décisif reste le contenu réellement vendu. Une annonce de réplique décorative ne vaut pas précommande du jeu, même avec une jaquette PS5 et la mention Ultimate. Les photos peuvent circuler bien au-delà du marché d’origine ; aucune disponibilité officielle de ces coffrets en France n’est établie.

Un collectionneur peut y chercher un objet à exposer. Celui qui veut jouer devra acheter le jeu séparément : même installé à côté de ses anciens GTA, ce disque ne lancera aucune partie.