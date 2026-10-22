Riders Republic s’essaie sans Game Pass jusqu’au 26 octobre. Les autres Free Play Days ont des conditions et des durées différentes.

Un week-end de vélo, de ski et de wingsuit vous tente ? Xbox ouvre Riders Republic à l’essai sans Game Pass du 22 au 26 octobre 2026. Les deux Monster Hunter Stories disposent également d’un essai chronométré sans cet abonnement. Dying Light 2, Let’s Build a Zoo et Tropico 6 suivent une autre règle : ils nécessitent une formule Game Pass éligible.

La sélection annoncée par Xbox Wire ce 22 octobre mélange donc plusieurs offres. Avant de lancer un gros téléchargement, mieux vaut vérifier la durée de l’essai et le compte requis plutôt que retenir seulement le mot « gratuit ».

Riders Republic laisse davantage de temps que les essais Monster Hunter

Riders Republic est le choix le plus simple pour qui veut parcourir un monde ouvert sportif sans souscrire au Game Pass. La fenêtre annoncée se termine le 26 octobre, un jour après celle des jeux réservés aux abonnés. En revanche, Monster Hunter Stories et Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin limitent chacun l’essai à trois heures.

Voici les conditions à ne pas confondre :

Jeu Abonnement pour l’essai annoncé Limite indiquée Riders Republic Game Pass non requis Du 22 au 26 octobre Monster Hunter Stories Game Pass non requis Trois heures d’essai Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin Game Pass non requis Trois heures d’essai Dying Light 2: Stay Human – Reloaded Edition Ultimate, Premium ou Essential Du 22 au 25 octobre Let’s Build a Zoo Ultimate, Premium ou Essential Du 22 au 25 octobre Tropico 6 Ultimate, Premium ou Essential Du 22 au 25 octobre

Les dates sont celles de l’annonce ; aucune heure de fin française précise n’y est fournie. Pour éviter de perdre l’essai en attendant le dernier soir, mieux vaut vérifier l’accès depuis sa console et son compte dès le début du week-end. Xbox rappelle que la disponibilité peut varier selon les jeux et les régions.

Quel jeu télécharger en premier ?

Dans Riders Republic, l’intérêt est de passer rapidement d’un sport à l’autre au milieu d’un grand terrain de jeu. La présentation française du jeu met en avant vélo, ski, snowboard et wingsuit, avec des décors inspirés de parcs américains. C’est une proposition facile à essayer sur de courtes sessions, sans devoir terminer une longue introduction narrative pour comprendre l’idée générale.

Pour les deux Monster Hunter Stories, les trois heures servent plutôt à voir si l’univers et les combats de RPG donnent envie de continuer. Réservez-leur une vraie session : ces essais sont adaptés pour prendre contact avec le jeu, beaucoup moins pour en découvrir l’aventure au complet.

Les abonnés disposent aussi de deux jeux de gestion avec Let’s Build a Zoo et Tropico 6, tandis que Dying Light 2 propose une aventure d’action. Ils peuvent donc tester un genre qui manque à leurs habitudes, plutôt que multiplier les installations sans avoir le temps de jouer.

Ces offres ne donnent pas une licence permanente. Xbox indique que la progression et les succès peuvent être conservés si vous achetez ensuite le jeu. Le téléchargement effectué pendant l’opération, lui, ne suffit pas à maintenir l’accès après l’essai. Vérifiez bien l’édition et la plateforme affichées sur votre fiche Store : la présence d’un jeu sur PC ne rend pas automatiquement toutes ses éditions éligibles à la même offre console.