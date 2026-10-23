CD Projekt Red relie le jeu à Edgerunners 2 et enrichit les combats. Attention aux plateformes encore en attente et aux trophées des sauvegardes modifiées.

Cyberpunk 2077 : la mise à jour 2.5 ajoute une quête, le combat à deux armes et des mods

Une quête liée à Edgerunners 2, des combats avec une arme dans chaque main et des mods accessibles depuis le jeu : Cyberpunk 2077 passe à la version 2.5. La mise à jour gratuite est disponible depuis le 22 octobre sur PC, PS5 et Xbox Series. Nintendo Switch 2 et la version Mac App Store restent annoncées pour les jours suivants.

Le paquet était déjà connu : annonce le 20 octobre, journal des changements le 21, puis sortie le 22. Ce qui change désormais, c’est la possibilité de le lancer sur les plateformes servies. Encore faut-il avoir débloqué la nouvelle mission et connaître les conséquences des mods sur une partie en cours.

Le nouveau contrat passe par Wakako. Pour débloquer Clampdown, les notes officielles de la version 2.5 demandent d’avoir terminé The Heist et deux contrats pour cette fixeuse, puis d’attendre son message. Si rien n’apparaît immédiatement après l’installation, ces prérequis constituent donc le premier point à vérifier.

Cette mission se déroule avant les événements de l’anime Edgerunners 2. Dans sa présentation publiée sur Xbox Wire, CD Projekt Red évoque notamment une rencontre avec l’équipe de Weak Kingsley et un passage par la prison de Night City. L’ajout propose ainsi un lien narratif avec la série, au-delà d’une simple tenue à récupérer.

La personnalisation prend elle aussi de la place : de nouveaux spécialistes, les Glamdocs, permettent de changer l’apparence de certains implants. C’est une façon de renouveler son personnage sans que chaque modification visuelle doive être interprétée comme une amélioration de ses statistiques.

Le combat à deux armes exige l’atout Double Trouble

Le combat à deux armes s’appuie sur l’atout Double Trouble et des compétences associées. Il concerne des pistolets et revolvers de catégorie Power. Ce périmètre est important : l’annonce ne promet pas que n’importe quelle combinaison de deux armes sera utilisable.

L’intérêt pour une ancienne sauvegarde tient à ce changement de pratique. Revenir pour découvrir un contrat n’implique pas forcément de repenser son personnage ; explorer un nouveau style de combat peut, en revanche, donner envie de revoir sa répartition de compétences. Il vaut mieux examiner les conditions de l’atout avant d’attendre le même résultat avec tous les équipements.

Sur console, une sauvegarde modifiée désactive les trophées

La prise en charge de mod.io ajoute un menu pour parcourir et installer une sélection de créations communautaires. Elle ne doit pas être confondue avec l’accès sans limite à tous les mods PC existants. Le catalogue compatible doit s’enrichir progressivement.

La limite la plus utile à connaître avant d’essayer concerne les consoles : les succès et trophées ne peuvent pas être obtenus depuis une sauvegarde modifiée. Le menu de chargement identifie ces sauvegardes avec une icône dédiée. Pour une partie consacrée aux trophées, gardez cette distinction en tête avant de choisir votre fichier de départ.

La version 2.5 réorganise également les sauvegardes par partie et ajoute des filtres aux réserves d’objets. Ces ajustements intéressent particulièrement ceux qui retrouvent plusieurs personnages et beaucoup d’équipement après une longue pause.

Enfin, l’annonce Xbox confirme Play Anywhere, avec un achat numérique compatible pour jouer sur Xbox Series et PC Windows et retrouver sa progression. Cela ne transforme pas automatiquement une licence Steam ou PlayStation en licence Xbox. Côté calendrier, PC, PS5 et Xbox Series sont servis le 22 ; les éditions annoncées plus tard doivent être suivies séparément.