Epic Games offre Sker Ritual et Home : deux jeux à garder avant le 29 octobre

Un FPS coopératif et une enquête en pixel art rejoignent les cadeaux de la semaine. Les deux fiches PC indiquent une fin d’offre à 16 h en France.

Sker Ritual pour affronter des vagues d’ennemis à plusieurs, Home pour suivre une enquête en solo : Epic Games Store offre ces deux jeux PC depuis le 22 octobre. La récupération est possible jusqu’au 29 octobre à 16 h en France métropolitaine. Une fois ajoutés au compte pendant l’offre, les jeux restent dans la bibliothèque.

La fin affichée sur les deux fiches est fixée à 15 h UTC. Or, la France passe à l’heure d’hiver le 25 octobre : cela correspondra bien à 16 h le jeudi suivant. Mieux vaut enregistrer cette heure précise que compter sur le créneau de 17 h habituel pendant l’été.

Sker Ritual privilégie le tir et la coopération jusqu’à quatre

Sker Ritual est un jeu de tir à la première personne organisé autour de vagues d’ennemis. Il se joue en solo ou en coopération en ligne jusqu’à quatre personnes. Il s’adresse donc plutôt à ceux qui veulent préparer une session d’action avec des amis qu’à ceux qui cherchent une courte enquête tranquille.

La fiche met en avant l’amélioration des armes et des pouvoirs inspirés de divinités celtiques. Elle précise aussi que le jeu appartient à l’univers de Maid of Sker sous la forme d’un dérivé orienté FPS. Le cadeau porte sur le jeu de base ; les contenus additionnels affichés séparément ne deviennent pas tous gratuits pour autant.

Home mise sur l’enquête, avec des textes en anglais

Home – A Unique Horror Adventure mise sur le pixel art et une enquête à interpréter. Le personnage se réveille dans une maison qui n’est pas la sienne, et les choix du joueur modifient la façon dont le mystère se construit. C’est l’option à privilégier si vous préférez une expérience en solo à l’action coopérative.

Le point à vérifier avant de vous lancer est la langue : les deux fiches PC consultées indiquent des textes en anglais. Pour Home, dont l’intérêt repose largement sur la lecture et l’interprétation de l’histoire, cette précision peut compter davantage que la configuration matérielle.

Pour récupérer les jeux, connectez-vous à votre compte Epic et validez l’obtention de chacun pendant la période promotionnelle. Vérifiez ensuite leur présence dans votre bibliothèque. Il s’agit de jeux à conserver après leur récupération, et non d’un simple accès gratuit limité au week-end ; vous n’avez donc pas besoin de les terminer avant le 29 octobre.

Les deux jeux ne sont pas des nouveautés sorties ce jeudi. Le fait nouveau est leur passage gratuit dans cette rotation. Si votre priorité est seulement de ne pas manquer l’offre, ajoutez-les maintenant et choisissez ensuite lequel installer selon votre envie de jouer seul ou à plusieurs.