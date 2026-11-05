World of Warcraft Forever : comment inviter un ami à jouer sans abonnement

World of Warcraft: Forever est ouvert en Europe depuis le 5 novembre. Si vous avez déjà du temps de jeu actif, vous pouvez rejoindre ce nouvel Azeroth sans acheter d’édition supérieure pour l’accès de base. Pour un ami sans abonnement, Blizzard prévoit un autre chemin pendant la semaine de lancement : un code d’invitation, réservé aux comptes éligibles.

Quels packs fournissent des codes ?

Le pack héroïque des Éolides en fournit un. Le pack épique et la Warcraft Forever Collection en fournissent trois au total. Blizzard envoie ces codes par e-mail aux acheteurs éligibles. Les achats effectués comme cadeaux sont exclus de l’offre.

Votre ami doit utiliser le code sur son propre compte Battle.net, puis passer par l’application de bureau. L’accès invité est temporaire. Avant d’acheter un pack pour ce seul avantage, lisez les conditions d’éligibilité et de durée sur la page Blizzard.

L’abonnement suffit déjà pour l’accès de base

Si vous et votre ami avez déjà du temps de jeu actif, commencez par lancer Forever depuis Battle.net. Les éditions supérieures servent notamment à obtenir des avantages comme l’accès aux Éolides. Pour quelqu’un qui veut simplement essayer le jeu avec vous, la question à résoudre est d’abord celle du temps de jeu actif ou de l’éligibilité au code.

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