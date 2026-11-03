WoW: Forever sort le 5 novembre à minuit en France. Commandes à la manette, statut bêta, plateformes et abonnement : ce qu’il faut savoir.

WoW: Forever à la manette : ce qui change avant la sortie française du 5 novembre

Un stick pour avancer, l’autre pour regarder autour de soi : World of Warcraft: Forever prépare une autre manière de parcourir Azeroth. Cette nouvelle façon de jouer accompagne la sortie du jeu, prévue le 5 novembre 2026 à minuit en France. La prise en charge de la manette vise les joueurs sur ordinateur ; elle ne constitue pas l’annonce d’une version Xbox.

Une interface conçue pour les sticks et les gâchettes

Le guide des nouveaux joueurs de Blizzard prévoit le clavier et la souris sur Windows ou Mac, ainsi qu’une prise en charge de la manette encore en bêta. L’idée est de proposer cette configuration dans le jeu, sans imposer de construire soi-même une interface à partir d’un module externe.

La présentation de Xbox Wire publiée le 2 novembre décrit des icônes adaptées aux boutons et une barre d’actions compacte. Les commandes changent avec les gâchettes et boutons de tranche, afin de donner accès à davantage d’actions que les seuls boutons de façade.

Dans un MMO, marcher avec un stick ne suffit pas. Il faut aussi choisir une cible, déclencher les capacités et communiquer avec le groupe. L’intérêt de cette adaptation se juge donc dans l’enchaînement de ces actions, pas seulement dans le déplacement du personnage.

La manette change les commandes, pas la plateforme annoncée

La publication sur un site Xbox peut prêter à confusion. Pourtant, une manette Xbox branchée à un PC n’en fait pas une console, et un ordinateur portable de jeu garde ses propres contraintes de compatibilité et de performances.

Xbox Wire évoque une prise en main sur ROG Xbox Ally, tout en précisant que cette machine portable n’est pas officiellement prise en charge. Ce témoignage ne vaut ni certification de toutes les consoles PC portables, ni promesse de fonctionnement identique sur Steam Deck.

Pour préparer une installation, partez donc des exigences de la version ordinateur et de la documentation du jeu. La forme de la manette ou le nom commercial de la machine ne suffisent pas à valider une configuration.

Les marqueurs rapides ne remplacent pas toutes les conversations

La présentation détaille aussi des marqueurs de communication pour signaler une attaque, un danger ou un déplacement. Ils permettent de transmettre rapidement une intention sans écrire une phrase à chaque fois.

Un message détaillé, une explication de stratégie ou une conversation avec d’autres joueurs restent des usages différents. Garder un clavier à proximité, ou utiliser la voix lorsque le groupe le souhaite, peut donc rester pratique même en jouant principalement à la manette.

Le lancement français tombe dans la nuit du 4 au 5 novembre

Le récapitulatif officiel français de Blizzard fixe l’ouverture mondiale au 5 novembre à minuit, heure française. Les annonces américaines datées du 4 novembre décrivent le même lancement : le décalage vient du fuseau horaire.

L’accès à Forever est inclus dans l’abonnement World of Warcraft ou le temps de jeu. Les éditions payantes proposées en complément sont des options ; elles ne doivent pas être confondues avec une obligation de racheter cette version en plus de l’abonnement.

Le jeu demande toujours de gérer des capacités, des cibles et un groupe. La promesse de la manette est de redistribuer ces commandes pour une autre prise en main, sans effacer la richesse, ni les exigences, du MMO.

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