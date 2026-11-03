PlayStation Store fête ses 20 ans : ces jeux ont surpris les créateurs eux-mêmes

Sony a demandé à des créateurs quels jeux les avaient agréablement surpris. Leurs réponses donnent des pistes différentes d’un simple classement des meilleures ventes.

Un créateur peut être conquis par un jeu très éloigné de ceux qu’il développe. Pour les 20 ans du PlayStation Store, Sony a demandé à plusieurs professionnels de citer une expérience qui les avait surpris. La sélection publiée le 2 novembre porte sur l’étonnement, pas sur un classement des meilleurs jeux de tous les temps.

Balatro, Inside et Inscryption côtoient les grands jeux d’aventure

Dans la publication originale, Naoki Hamaguchi, directeur de la série Final Fantasy VII Remake, cite Balatro. Arne Meyer, de Naughty Dog, choisit Inscryption, tandis que Marcus Smith, d’Insomniac Games, retient Inside.

La liste comprend aussi Dragon Quest XI, God of War, Sayonara Wild Hearts, Shadow of the Colossus et Uncharted 2. Nicolas Doucet, de Team Asobi, revient sur Shadow of the Colossus ; Gregory Louden, de Housemarque, évoque Uncharted 2. Ces recommandations sont attribuées à leurs auteurs et ne constituent pas des tests réalisés pour cet article par Menow.

Les jeux cités ne sont pas annoncés comme gratuits pour l’occasion. Une recommandation éditoriale, une promotion et une inclusion dans un abonnement sont trois informations différentes. Vérifiez la fiche française de la version recherchée avant d’acheter.

Une courte découverte ou plusieurs soirées d’aventure : choisissez votre rythme

Cette liste peut se lire autrement qu’une suite de noms à accumuler. Demandez-vous ce que vous recherchez : une expérience courte à découvrir sans tout connaître, une aventure à suivre sur plusieurs soirées ou un système de jeu que vous aurez envie de comprendre en profondeur.

Commencez ensuite par une seule piste. Regardez la présentation du jeu et ses plateformes compatibles, sans nécessairement chercher à connaître tous ses retournements. Pour une œuvre qui repose sur la découverte, une recherche trop détaillée peut enlever une partie du plaisir que le créateur cherche justement à partager.

Si vous possédez déjà un des titres, la recommandation peut aussi être une raison de le relancer. Comparez votre propre souvenir à ce que son auteur apprécie : un rythme, une façon de raconter ou une mécanique qui devient plus intéressante avec le temps.

L’intérêt de cet anniversaire est là : ouvrir une porte vers un jeu que vous n’auriez pas choisi spontanément. Il n’est pas nécessaire d’aimer toute la sélection pour y trouver votre prochaine bonne surprise.