Dans le tableau Steam d’octobre, les RTX 3060 et 5070 s’affichent toutes deux à 3,78 %. La popularité d’une carte ne mesure ni ses performances ni son intérêt à l’achat.

Steam : la RTX 3060 revient au niveau de la RTX 5070, sans devenir un meilleur achat

La carte graphique la plus visible dans une enquête n’est pas automatiquement celle qu’il faut acheter. Dans le tableau Steam d’octobre 2026, la RTX 3060 et la RTX 5070 affichent toutes deux 3,78 %. L’arrondi public les place au même niveau, même si la 3060 figure avant la 5070 dans la liste.

La RTX 5070 recule nettement par rapport à septembre

Le tableau de Valve affiche 3,66 % en septembre pour la RTX 3060, puis 3,78 % en octobre. La RTX 5070 passe de 6,15 % à 3,78 %, soit une baisse de 2,37 points. La RTX 4060 Laptop GPU suit à 3,60 % dans les résultats affichés.

Ces valeurs décrivent une répartition dans l’enquête. Elles ne représentent ni les ventes françaises du mois ni la puissance relative des cartes. Le compte rendu du 2 novembre met en avant le retour de la 3060 dans le haut du classement ; le détail des chiffres évite d’en tirer une victoire commerciale ou technique plus large.

La version portable d’un GPU reste une ligne distincte. Ne fusionnez pas les chiffres d’une carte de bureau avec ceux d’un modèle pour ordinateur portable pour comparer des références au hasard. Le nom proche ne suffit pas à rendre les produits identiques.

La définition de votre écran compte davantage pour choisir une carte

Pour préparer un achat, commencez par la définition de votre écran et les jeux réellement utilisés. Demandez-vous ensuite quels réglages et quelle fluidité vous souhaitez atteindre. Ce sont des critères de performance ; la fréquence d’apparition d’un GPU dans une enquête ne répond pas à ces questions.

Comparez des tests réalisés sur vos jeux ou sur des titres proches, puis regardez le prix local de la référence exacte. Une ancienne génération largement installée peut rester très utilisée parce que ses propriétaires la gardent. Cela ne dit pas que son tarif actuel est intéressant face à un produit plus récent.

Si vous possédez déjà une RTX 3060, ces statistiques ne constituent pas non plus une raison de la remplacer. Observez d’abord les limites que vous rencontrez dans vos propres usages. Le classement renseigne sur l’équipement de la communauté interrogée ; une décision d’achat demande des mesures et un budget personnels.

GeForce RTX 3060, médiathèque Menow.