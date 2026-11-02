Ces faux émulateurs PS5 cachent un logiciel qui pourrait voler vos mots de passe

Des dépôts imitant des projets d’émulation PS5 diffusent des fichiers malveillants. Le piège décrit et les vérifications utiles avant téléchargement.

Le téléchargement ressemble à un outil pour jouer sur PC. Il peut pourtant commencer par modifier les protections de Windows. Des dépôts GitHub imitant les projets AnyPS5 et KyttyPS5 distribuent des fichiers malveillants, selon l’équipe de recherche de NordVPN. Leur charge finale est soupçonnée de dérober des identifiants et d’autres données personnelles.

Un nom connu ne garantit pas que le téléchargement vient des développeurs

La campagne, détaillée par Tom’s Hardware à partir des observations de NordVPN, copie l’apparence de projets suivis par les amateurs d’émulation. Des archives ZIP renferment un exécutable Windows. Le piège se situe dans l’origine du dépôt et du fichier, pas dans le seul fait d’utiliser GitHub.

Le reportage de Tom’s Hardware a été publié le 29 octobre. Cette alerte porte sur une campagne déjà en circulation, sans confirmation d’un nouveau démarrage aujourd’hui. Le nombre de victimes n’est pas établi dans les éléments consultés.

Le logiciel cherche à échapper aux outils d’analyse

Les chercheurs décrivent plusieurs contrôles de l’environnement avant l’exécution de la charge utile. Le programme peut s’arrêter lorsqu’il repère des caractéristiques associées à une machine de recherche. Sur une cible retenue, il ajoute des exclusions à Microsoft Defender, puis lance un programme suspecté d’être un voleur d’informations. Une séquence de nettoyage supprime ensuite des fichiers de l’attaque.

Ce mécanisme explique pourquoi l’absence d’une alerte immédiatement visible ne suffit pas à rassurer. Une application qui s’ouvre mal, ne lance aucun jeu puis disparaît ne constitue pas davantage une preuve que le téléchargement était inoffensif. Les capacités exactes de la charge restent à attribuer à l’analyse de NordVPN.

La prudence doit porter sur le propriétaire du dépôt

Un logo, le nom d’un projet et une page de téléchargement soignée se copient facilement. Avant d’exécuter un fichier, il faut retrouver le lien recommandé par les développeurs et contrôler la continuité de leur activité. Une page apparue récemment ou un téléchargement redirigé vers un autre hébergeur mérite une vérification supplémentaire. Le volume d’étoiles, à lui seul, ne prouve pas l’authenticité.

Si le fichier a déjà été lancé, protéger les comptes devient prioritaire

Déconnecter le PC du réseau en cas de suspicion d’infection.

Lancer une analyse de sécurité complète.

Changer les mots de passe concernés depuis un autre appareil de confiance.

Contrôler les connexions et sessions ouvertes sur les comptes importants.

Le risque dépasse la console ou le jeu visé. Un fichier exécuté sous Windows peut menacer des comptes utilisés sur le même PC, y compris ceux sans rapport avec PlayStation. C’est cette portée qui rend les faux téléchargements particulièrement préoccupants.

Illustration Menow générée par IA.