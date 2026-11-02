Spirit Crossing se teste gratuitement jusqu’au 9 novembre, et votre progression sera conservée

La démo Steam de Spirit Crossing reste jouable jusqu’au 9 novembre. Spry Fox promet le transfert de sa progression au lancement du 16 novembre.

La démo Steam de Spirit Crossing restera jouable jusqu’au 9 novembre. Spry Fox précise que la progression effectuée dans cette démo sera transférée vers le jeu complet à sa sortie, le 16 novembre. Pour découvrir ce MMO social avant son lancement, il reste donc une fenêtre d’essai sans devoir recommencer ensuite tout son parcours.

Spirit Crossing, visuel promotionnel officiel. © Spry Fox. Matériel presse diffusé par ICO Partners.

Une démo prolongée, pas le jeu complet offert

Le studio l’indique dans son annonce du 28 octobre sur Steam. La gratuité concerne l’essai accessible sur cette plateforme. Elle ne permet pas de conclure que le jeu complet sera gratuit ni que la même démo existe sur toutes les consoles.

Pour retrouver le téléchargement et regarder les images et vidéos officielles, rendez-vous sur la page Steam de Spirit Crossing. Vérifiez les exigences techniques indiquées pour votre ordinateur avant de lancer le téléchargement. Les performances d’une démo sur une configuration précise restent plus instructives qu’une promesse générale de fluidité.

Un monde à partager plutôt qu’une course au classement

Spirit Crossing propose d’explorer les Crosslands, d’aider des esprits, de construire et de se retrouver avec d’autres joueurs. Le studio met en avant les rencontres et la création d’espaces personnels ou communautaires. L’interface et les sous-titres français sont indiqués sur Steam.

Son intérêt pour une soirée entre proches tient surtout à la forme de coopération annoncée : on peut y chercher des activités communes plutôt qu’un affrontement. Cela ne remplace pas un essai. Profitez de la démo pour vérifier si les déplacements, le rythme et les interactions sociales vous plaisent réellement, au lieu de vous décider uniquement sur la direction artistique.

La sortie complète vise aussi les deux générations de Switch

L’annonce de lancement de Spry Fox prévoit le 16 novembre sur Nintendo Switch, Switch 2 et PC via Steam et l’Epic Games Store. Le transfert de progression explicitement promis dans l’annonce Steam concerne la démo Steam vers le jeu complet. Il ne doit pas être transformé en garantie de transfert entre toutes les boutiques et toutes les consoles.

Pour préparer une session avec des amis, convenez d’abord de la plateforme utilisée et contrôlez les conditions affichées pour cette version. Le statut multijoueur ne suffit pas à décrire toutes les possibilités de compte et de sauvegarde. L’essai actuel donne surtout une occasion concrète de savoir si ce monde partagé mérite une place dans vos prochaines soirées, tout en conservant les progrès réalisés sur Steam.

Image à la une : illustration générée par IA pour Menow ; le visuel officiel du jeu figure dans le corps de l’article.