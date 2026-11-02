The Slormancer arrive sur consoles le 5 novembre : une démo permet déjà de l’essayer

Avant de choisir votre prochain jeu de butin et de compétences, vous pouvez déjà jeter un œil à The Slormancer. L’action-RPG de Slormite Studios est annoncé sur PS5, Xbox Series X|S et Nintendo Switch 1 et 2 le 5 novembre 2026. Le développeur signale également des démos sur les boutiques consoles : de quoi essayer sa formule avant la sortie.

Un action-RPG en 2D qui mise sur la construction du personnage

Sur sa page Steam officielle, le studio présente un jeu de combat contre des hordes d’ennemis, avec collecte d’équipements et progression. La version PC complète est sortie le 13 mai 2025, après une période d’accès anticipé commencée en 2021. Le rendez-vous de novembre concerne donc son arrivée sur consoles, et pas la première sortie du jeu.

La présentation Xbox met en avant trois profils : chevalier, chasseuse et mage. Le choix ne porte pas seulement sur l’apparence : c’est la manière de construire ses capacités et son équipement qui donne sa place au jeu dans la famille des action-RPG. Le pixel art et la perspective en 2D le distinguent visuellement des grandes productions du genre.

La démo est le moyen le plus direct de voir si la formule vous convient

Le message du développeur du 22 octobre annonce la date et les versions consoles. Sur Xbox, la fiche française de la démo fournit un point d’entrée direct.

Pendant un essai, regardez surtout ce qui vous fera rester : lisibilité des ennemis, confort des commandes et envie de modifier vos compétences. Une liste de systèmes ne dit pas à elle seule si le rythme vous plaît. La démo sert justement à remplacer cette impression théorique par votre propre partie.

Les versions et leurs contenus méritent une vérification séparée

Xbox Wire inscrit aussi The Slormancer au 5 novembre, avec la mention Xbox Play Anywhere. Cette présence dans le calendrier Xbox ne signifie pas une arrivée dans le Game Pass.

Avant d’acheter, vérifiez enfin l’édition et les contenus listés sur la boutique de votre console. Ne déduisez pas d’une présentation PC que chaque extension ou bonus accompagne automatiquement le portage. Pour démarrer sans engager d’achat, le plus simple reste l’essai proposé par l’éditeur.