PS6 : pourquoi les 680 dollars évoqués pour la mémoire ne donnent pas le prix de la console

680 dollars pour une PS6 ? Le chiffre qui circule ne désigne pas un tarif de vente. Il vient d’un message du leaker KeplerL2 sur le coût supposé de la mémoire et du stockage. Sony n’a confirmé ni cette estimation, ni un prix public pour sa prochaine console. Pour préparer un budget, il faut d’abord regarder ce que le message affirme réellement.

Le message original parle de RAM et de NAND

Sur NeoGAF, dans un échange daté du 16 octobre, KeplerL2 écrit que la RAM et la NAND dépasseraient à elles seules 680 dollars. La première désigne la mémoire de travail ; la seconde, la mémoire flash utilisée pour le stockage. Le message ne fournit pas de détail chiffré des capacités ou de contrat fournisseur permettant de vérifier ce montant.

La discussion répondait à une hypothèse de prix formulée par un autre participant. Sortir la somme de cet échange pour la présenter comme une prévision officielle ferait perdre deux informations essentielles : son auteur est un leaker, et son affirmation concerne seulement une partie du matériel.

Un coût de composants ne devient pas un prix en magasin par addition

Entre une estimation de composants et une étiquette commerciale, plusieurs décisions restent distinctes : configuration retenue, coûts de fabrication et de distribution, stratégie de marge et marché de vente. Même une estimation exacte de deux composants ne suffirait pas à connaître le prix d’un produit fini.

Il serait tout aussi hasardeux d’en déduire directement un montant en euros pour la France. Ces 680 dollars ne sont ni un tarif français, ni une annonce de précommande. Le chiffre n’autorise pas davantage à affirmer qu’un prix précis au-dessus de 1 000 euros serait désormais acquis.

Sony a parlé de rentabilité, sans dévoiler de grille tarifaire

Dans le compte rendu officiel de sa réunion du 5 juin 2026, Sony explique ne pas vouloir vendre son matériel avec des pertes importantes. La société indique également évaluer plusieurs options pour la prochaine génération. Cette orientation éclaire ses contraintes commerciales, sans donner le futur tarif de la console.

Le document rappelle aussi que le calendrier d’une plateforme dépend de plusieurs facteurs, dont la technologie, les marchés et le prix. Il ne publie pas de date de lancement de PS6. Ce sont des déclarations de juin, pas une nouvelle annonce de novembre.

La bonne lecture de cette rumeur est donc plus précise qu’un chiffre choc : elle porte sur une estimation de coûts non démontrée. Pour un joueur, aucun budget définitif ne peut encore être établi sur cette seule base, et une réservation proposée par un tiers ne deviendrait pas officielle parce qu’elle reprend ce montant.

Illustration : les PS5 actuelles. Sony n’a pas présenté ici le design d’une PS6.