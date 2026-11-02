Le studio de Disco Elysium arrive sur Xbox avec ZERO PARADES : rendez-vous le 3 novembre

Un agent tourmenté, un réseau à reconstruire et une mission qui peut encore tourner au désastre : ZERO PARADES: Director’s Cut arrive sur Xbox Series X|S le mardi 3 novembre. Xbox a rappelé cette date dans son programme de la semaine. Derrière ce RPG d’espionnage se trouve ZA/UM, le studio associé à Disco Elysium, mais l’aventure possède son propre univers et ses propres personnages.

Une arrivée Xbox, pas la naissance d’un nouveau jeu

Le calendrier officiel Xbox annonce cette édition pour le 3 novembre et la signale Xbox Play Anywhere. Il s’agit de l’arrivée sur cette plateforme : la Director’s Cut est déjà disponible sur PC depuis le 1er octobre.

Dans ses publications officielles sur Steam, ZA/UM présente cette édition comme une mise à jour gratuite pour les propriétaires PC de ZERO PARADES: For Dead Spies. Un achat PC existant dans une autre boutique ne doit pas être confondu avec la licence Xbox Play Anywhere.

Une édition enrichie pour retrouver Portofiro

Le studio annonce environ 40 000 mots de contenu supplémentaire, une nouvelle rencontre dramatique et un mode Backstage consacré aux coulisses du développement. Cette extension du texte et des scènes vise l’exploration de l’univers, au-delà d’un simple changement de nom sur la boîte.

La Director’s Cut ajoute aussi du tri dans l’inventaire et des améliorations d’accessibilité. ZA/UM documente notamment des réglages du texte, des commandes reconfigurables et un mode de photosensibilité. Ces options sont à considérer si la densité des dialogues ou la lisibilité des interfaces vous avaient éloigné de ce type de RPG.

Play Anywhere ne signifie pas automatiquement Game Pass

La fiche Xbox décrit une aventure solo, optimisée pour Series X|S, avec sauvegardes cloud et succès. Le label Play Anywhere est également présent. Le programme permet, pour un achat numérique éligible dans les boutiques Xbox ou Windows, de jouer sur console et PC compatibles sans acheter une seconde licence.

C’est ce qu’explique Microsoft. Ce label ne prouve pas à lui seul l’inclusion dans un abonnement : le programme hebdomadaire ne présente pas ZERO PARADES comme une arrivée Game Pass. Si vous préparez votre prochaine partie, vérifiez donc le mode d’accès affiché dans votre boutique plutôt que de déduire l’abonnement du logo Play Anywhere.