Phantom Blade Zero : les armes des boss peuvent aussi vous ouvrir des passages

Battre un boss dans Phantom Blade Zero peut changer autre chose que votre prochaine attaque. Certaines armes obtenues débloquent aussi des chemins auparavant inaccessibles. Dans sa présentation du 28 octobre, PlayStation détaille cette articulation entre combats et exploration, intéressante pour ceux qui veulent comprendre le jeu au-delà de ses duels spectaculaires.

Une arme peut devenir une clé pour revenir dans une zone

Certains outils Phantom Edge permettent de briser un obstacle ou de rejoindre un point éloigné. Le jeu incite ainsi à revisiter des endroits croisés avant d’avoir l’équipement nécessaire. Pour le joueur qui aime fouiller, une impasse peut donc être une invitation à revenir, plutôt qu’un simple élément de décor.

La victoire sert ainsi à ouvrir le monde autant qu’à renforcer le personnage. Le nouveau matériel change ce que l’on peut atteindre, et pas uniquement les dégâts infligés. C’est une raison de garder en tête les chemins fermés rencontrés pendant une première traversée.

Les techniques ennemies deviennent aussi des options de combat

Le PlayStation Blog explique que de nombreuses armes proviennent des boss vaincus. Le joueur commence par subir leur comportement avant de pouvoir l’utiliser. Certains équipements offrent des effets de contrôle de zone, d’autres des combinaisons de coups ou des effets de statut.

Changer d’arme sert aussi à retrouver du souffle dans le duel

Le système repose notamment sur une jauge de Sha-Chi. Bloquer la consomme ; bien parer et attaquer mettent au contraire la défense adverse sous pression. Alterner entre les deux armes principales équipées aide à reconstituer sa propre jauge.

Changer d’arme devient une décision de combat. Il ne sert plus seulement à choisir une animation appréciée : il accompagne le rythme entre pression, protection et reprise de l’offensive. Pour comprendre une démonstration, regarder la jauge et les changements d’équipement peut donc être plus instructif que de compter les coups.

Menow n’a pas réalisé de test du jeu. Ces mécanismes sont ceux décrits dans la présentation officielle, et ne permettent pas de déduire sa difficulté réelle pour chaque joueur. Ils donnent néanmoins un bon point d’entrée : les boss nourrissent l’arsenal, et une partie de cet arsenal prolonge l’exploration.