Game Pass : GRAVHOUNDS arrive ce 2 novembre, avec une base à défendre et le bon moment pour fuir

Partir récolter des ressources, construire une base et décider quand déguerpir : GRAVHOUNDS arrive ce 2 novembre avec une formule coopérative pour un à quatre joueurs. Xbox l’annonce dans le Game Pass sous le label Game Preview. Une nouvelle sortie à surveiller pour jouer en groupe, à condition d’accepter un jeu encore en développement.

Construire et s’enfuir font partie du même problème

Dans le calendrier officiel Xbox, GRAVHOUNDS figure au 2 novembre avec les mentions Game Pass et Xbox Play Anywhere. Le principe consiste à envoyer une équipe sur des planètes hostiles, défendre son installation puis repartir avec son chargement. Prolonger l’expédition peut rapporter davantage, mais augmente aussi le danger.

L’intérêt annoncé ne se limite donc pas à tirer sur une vague d’ennemis. Le groupe doit faire tenir une opération assez longtemps pour en tirer profit, sans attendre que la situation devienne ingérable. La décision de rester chercher quelques ressources de plus ou de sauver le chargement peut devenir le vrai moment de tension d’une partie.

La bande-annonce montre le mélange d’action et de construction

Le site officiel d’Octopus Panic intègre cette vidéo de présentation. Elle permet de voir la proposition du studio ; il ne s’agit pas d’images issues d’un test Menow.

La fiche Steam détaille des installations avec tourelles, générateurs et canalisations, ainsi qu’un outil permettant de projeter des objets grâce à la gravité. Le jeu prévoit du solo et de la coopération en ligne. Le français est indiqué pour l’interface et les sous-titres, pas pour les voix.

Le 2 novembre marque un début d’accès anticipé

Game Preview sur Xbox et accès anticipé sur Steam signalent un produit qui doit encore évoluer. Le studio prévoit d’ajouter du contenu et d’affiner l’équilibrage à partir des retours des joueurs. Son estimation d’environ six mois d’accès anticipé, potentiellement davantage, n’est pas une date ferme pour la version 1.0.

Pour organiser une session aujourd’hui, vérifiez le déblocage effectif sur votre plateforme et l’accès offert par votre formule Game Pass. La date de sortie n’est pas une promesse d’ouverture dès le matin. L’annonce mérite le détour pour les amateurs de coopération ; la qualité des serveurs et l’équilibre des premières parties devront, eux, être jugés une fois le jeu accessible.