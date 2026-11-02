PIT OF GOBLIN arrive dans le Game Pass le 3 novembre : vos amis peuvent partager la galère

Dans PIT OF GOBLIN, ramasser le dîner est une expédition dangereuse. Xbox annonce son arrivée le mardi 3 novembre dans le Game Pass, avec une aventure où des gobelins descendent chercher de la nourriture et des objets de valeur pour nourrir leur souverain. La coopération fait partie du programme, mais chacun doit encore décider quoi faire du butin.

Descendre chercher de quoi manger, puis réussir à ressortir

Le programme officiel de Xbox confirme la date du 3 novembre et mentionne à la fois Game Pass et Xbox Play Anywhere. Le jeu est développé par Friendly Foe. Sa fiche de boutique décrit une boucle de survie et d’extraction dans des lieux hostiles, entre cryptes, mines et autres passages piégés.

Le butin n’a pas une seule destination : certains aliments peuvent servir à votre propre endurance, d’autres être remis au souverain, et des objets peuvent être vendus pour préparer une nouvelle descente. L’idée est donc de gérer ce que l’on transporte autant que de trouver une sortie.

La coopération ne met pas les gobelins à l’abri des bêtises

La fiche présente de la coopération en ligne, une discussion vocale de proximité et du tir allié. Elle mentionne aussi des poches limitées et des objets encombrants qui mobilisent les deux mains. Voilà des contraintes à garder en tête lorsque le groupe se partage la récupération et le transport.

Le jeu peut également se parcourir seul, même si le développeur recommande de jouer avec des amis ou des partenaires rencontrés par matchmaking. Nous n’avons pas testé cette version : l’intérêt réel de la coopération, la stabilité et l’équilibrage devront se juger en partie, au-delà de cette présentation officielle.

Vérifiez votre formule avant de préparer la soirée

Les plateformes indiquées sont Xbox Series X|S et PC, avec Play Anywhere. La page consultée cite des abonnements Premium, PC et Ultimate. La présence du jeu dans une annonce Game Pass ne signifie pas que toute formule donne les mêmes droits sur tous les appareils ; contrôlez l’accès affiché dans votre compte et votre boutique.

Pour les achats numériques éligibles, Play Anywhere permet de passer entre les appareils compatibles sans acheter deux fois le jeu. C’est une possibilité distincte de l’abonnement. Si vous comptez jouer avec des proches, vérifiez surtout que chacun dispose d’un accès au titre et, sur console, aux fonctions multijoueurs en ligne nécessaires.