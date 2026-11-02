PS5 : ce réglage permet aux autres comptes de la console de profiter de vos jeux

Plusieurs personnes jouent sur votre PS5, mais vos achats n’apparaissent pas utilisables depuis tous les profils ? Le réglage Partage de console et jeu hors ligne est celui à vérifier. Il permet aux autres utilisateurs de cette machine de profiter de vos jeux et de certains avantages PlayStation Plus, avec une limite importante : il ne s’active que sur une PS5 à la fois pour votre compte.

Le réglage se trouve dans les paramètres du compte acheteur

Selon l’assistance PlayStation, ouvrez Paramètres, Utilisateurs et comptes, Autre, puis Partage de console et jeu hors ligne. Sélectionnez Activer. La fonction est normalement autorisée sur la première PS5 utilisée lors de la connexion initiale, mais une autre configuration ou un changement de console peut justifier de la contrôler.

Le point de départ est le compte qui possède les achats. Ne cherchez donc pas seulement une option dans le profil du second joueur. Une fois le cadre vérifié, ce dernier peut conserver son propre profil plutôt que d’utiliser celui d’un autre membre du foyer pour toute sa partie.

Certains avantages PS Plus suivent, mais pas tout l’abonnement

Sony distingue les bénéfices partageables des droits individuels. Parmi les éléments concernés figurent le multijoueur en ligne, les jeux mensuels téléchargés et les jeux du catalogue, suivant la formule et les conditions d’accès. Le stockage en ligne des sauvegardes et la possibilité de réclamer soi-même les jeux mensuels sur un autre compte ne se transmettent pas de cette façon.

Pour une famille, cette différence compte davantage que la simple présence d’un logo PS Plus. Avant de souscrire un deuxième abonnement, identifiez le besoin : jouer ensemble sur la même machine, sauvegarder en ligne pour un autre profil ou enrichir sa propre bibliothèque ne correspondent pas au même droit.

Une PS5 à la fois : pensez-y lors d’un changement de console

Le partage se rattache à une machine activée. Il ne transforme donc pas vos achats en accès ouvert sur toutes les PS5 où vous vous connectez. Si vous remplacez votre console, revérifiez cette activation au lieu de supposer qu’elle suit automatiquement votre installation.

Enfin, jouer hors ligne ne supprime pas les contraintes propres à un titre : un jeu conçu autour de serveurs peut toujours demander une connexion. Le réglage de la console règle le partage des licences ; il ne change pas la manière dont le jeu fonctionne.